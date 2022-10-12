Ледяхов не видит смысла в назначении Эшуорта в «Спартак»

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вчера, 09:16

оценил назначение на пост спортивного директора «Спартака».

«За последние 10 лет в „Спартаке“ столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал Ледяхов.