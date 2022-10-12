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Ледяхов не видит смысла в назначении Эшуорта в «Спартак»

вчера, 09:16

Игорь Ледяхов оценил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«За последние 10 лет в „Спартаке“ столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал Ледяхов.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 12:07
Какой смысл искать смысл в Спартаке?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:58
Пусть работает,я не против!😜
j9mvmq7gt7ya
j9mvmq7gt7ya
вчера в 11:41
Я тоже не вижу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:05
Смысл в том, что он иностранец это для спартачей ценно.
shlomo
shlomo
вчера в 09:30
А кто сейчас Игорь Ледяхов:не добился за последние годы достижений как тренер, сейчас фактически безработный...Не суди и не судим будешь....А Эшуорт пока молчит, присматривается, вот будет пауза в чемпионате и посмотрим на его работу....

Все эти бывшие спартаковцы так же ныли, когда Абаскаля сделали главным тренером. Что-то все разом заткнулись в последнее время. Это конечно не означает, что Эшуорт добьется успеха, по крайней мере, как сейчас Абаскаль на начальном этапе. Но может надо дать новому человеку поработать, а потом делать выводы через полгода?

Думается, что все это нытье бывших спартаковцев из зависти, что их не назначают на хлебные должности. Вы докажите, что добились в чем-то успеха, тогда может и вас назначат. Если тот, кто платит сотруднику его назначает, значит у него на это есть какие-то планы. Время покажет. Из Спартака спортивные директоры или бегут, или их увольняют пачками.

Может этот показался надежным, может предложил что-то. Может не такой токсичный и не коррупционный. Вон Локо Цорна выгнал, как и Спартак. Там видимо за дверьми идет грызня за куски уменьшившегося пирога.
ДСА
ДСА
вчера в 09:22
Нерусь у нас не приживается.
Гость
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