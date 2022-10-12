Ледяхов не видит смысла в назначении Эшуорта в «Спартак»

Игорь Ледяхов оценил назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
«За последние 10 лет в „Спартаке“ столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал Ледяхов.
Все эти бывшие спартаковцы так же ныли, когда Абаскаля сделали главным тренером. Что-то все разом заткнулись в последнее время. Это конечно не означает, что Эшуорт добьется успеха, по крайней мере, как сейчас Абаскаль на начальном этапе. Но может надо дать новому человеку поработать, а потом делать выводы через полгода?
Думается, что все это нытье бывших спартаковцев из зависти, что их не назначают на хлебные должности. Вы докажите, что добились в чем-то успеха, тогда может и вас назначат. Если тот, кто платит сотруднику его назначает, значит у него на это есть какие-то планы. Время покажет. Из Спартака спортивные директоры или бегут, или их увольняют пачками.
Может этот показался надежным, может предложил что-то. Может не такой токсичный и не коррупционный. Вон Локо Цорна выгнал, как и Спартак. Там видимо за дверьми идет грызня за куски уменьшившегося пирога.
Все эти бывшие спартаковцы так же ныли, когда Абаскаля сделали главным тренером. Что-то все разом заткнулись в последнее время. Это конечно не означает, что Эшуорт добьется успеха, по крайней мере, как сейчас Абаскаль на начальном этапе. Но может надо дать новому человеку поработать, а потом делать выводы через полгода?
Думается, что все это нытье бывших спартаковцев из зависти, что их не назначают на хлебные должности. Вы докажите, что добились в чем-то успеха, тогда может и вас назначат. Если тот, кто платит сотруднику его назначает, значит у него на это есть какие-то планы. Время покажет. Из Спартака спортивные директоры или бегут, или их увольняют пачками.
Может этот показался надежным, может предложил что-то. Может не такой токсичный и не коррупционный. Вон Локо Цорна выгнал, как и Спартак. Там видимо за дверьми идет грызня за куски уменьшившегося пирога.