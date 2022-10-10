Семин или внучата. «Локомотив» активно выбирает нового главного тренера

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вчера, 22:06

От Евсеева до ветерана – много кандидатов.

Даже с учетом сокращения расходов со стороны РЖД , «Локомотив» — один из самых богатых клубов лиги. Уже не тратят больше, чем «Спартак», но ЦСКА и «Краснодар» могли позавидовать возможностям немецкого ига. Деньги выбросили, некоторых футболистов потеряли. Лекции о философии тренерам в академии клуба прочитали, но не вмешивались в ее работу. Иерархию и преемственность, как в «Бенфике» или «Аяксе», не выстроили.

Лозунги были пустыми, а результаты удручают. За двадцать лет ни разу не были так низко в таблице после двенадцати туров. Проиграли семь раз в 12 матчах, набрали лишь 9 пунктов, а в прошлом сезоне было 21 очко. Немецкие тузы погубили – 26 пропущенных мячей, Худякова можно объявить футбольным мучеником? Юный голкипер ошибался, как против «Сочи», но чаще спасал. И это не сильно помогло. Увольнение немцев запоздалое, падение заметное.

Игорь Денисов – участник чемпионского состава 2018-го, назвал происходящее «катастрофой». Его путь спасения – назначить Семина главным, а Пашинина сделать помощником. Понятно, что Юрия Павловича вспомнили первым, но у каждого озвученного кандидата есть плюсы и минусы.

Юрий Семин

За Семина. Уж 75 лет, колоссальный опыт. Знание клубы изнутри. Смотрел матчи команды. Всегда любил учиться. Может работать с молодыми и ветеранами. Обладает авторитетом, а уважения к тренеру «Локомотиву» не хватало. Приказы выполняли, но без обратной связи. Плохо перестраивались по ходу матчей, отсюда разгромы от «Зенита» и «Сочи».

Против Семина. Опять же, 75 лет, в таком возрасте подводят когнитивные функции. Тяжело сказать, насколько Юрий Павлович в ударе. Плюс для него возвращение – месть за увольнение после чемпионства и последующих результатов. Поссориться с прямым начальством умеет. Впрочем, если Семина вернут для работы с Ротенбергом, то могут поладить. Не худший временный вариант, но именно временный.

Сергей Юран

За Юрана. Очень хочет работать в большом клубе. Рассказывал о встрече с Каттани. Судя по приглашению Абаскаля, испанец впечатлил сильнее. Но Юран – простой, тренер подвида «бывший футболист». Вряд ли далеко пойдет, но точно поставит игру в защите. Сможет объяснить с помощью людей из тренерского штаба то, что упустили фанаты высокого прессинга из Германии. Состав-то не ужасный, «Локомотив» ниже, чем должен быть.

Против Юрана. Тяжело себе представить Сергея Николаевича наставником одного клуба на протяжении долгих лет. Он вечно менял команды, из «Химок» уволили неожиданно, подвязали к этому серию скандалов. Вплоть до теории, что Юран ушел, поскольку не доверял сыну важного для клуба человека. Забавно будет, если начальником тренера станет Ротенберг. Также есть сомнения, что Юран хорошо понимает современный атакующий футбол. Он не работал с фаворитами РПЛ .

Михаил Галактионов

За Галактионова. Давно на слуху, но это очень молодой человек. Роль местного Нагельсманна ему подойдет, только если возглавит клуб уровня «Локомотива». Галактионова пригласили в «Пари НН» вместо Кержакова. И хотя Александр работал нормально, его коллега не хуже. Сейчас команда в десятке с 13 пунктами, год назад были 11-ми, имея на одно очко больше. Игру Галактионов ставит, причем довольно яркую.

Против Галактионова. Есть сомнения, что такой молодой наставник, который в юности не дорос до взрослого футбола – завершил карьеру в двадцать два года, будет авторитетом для футболистов «Локомотива», как местных, так и иностранцев. Галактионов не был морально готов к РПЛ , если его отдали в молодежные сборные. В лиге дефицит сильных тренерских кадров, но прошлое говорит скорее против тренера. Писарев не стал спасением для «Химок», хотя работал в сборных, как и его молодой коллега.

Андрей Талалаев

За Талалаева. Отреагировал на слухи о «Локомотиве». Отрытый и эмоциональный человек, когда говорим об отношении к матчам. Уволили из «Ахмата» в перерыве, хотя последующие результаты команды показывают, что проблема была не в главном тренере. В Грозном нестабильный коллектив, но он в таблице намного выше, чем «Локомотив». Талалаев не старый тренер, не самый стабильный, но еще не получал в распоряжение настолько мощную команду. А вдруг его недооценивают?

Против Талалаева. Слова правильные подберет с легкостью. Но вот с реализацией задуманного у Андрея Викторовича бывали проблемы. Продержался в «Ахмате» дольше многих, поскольку была игра, но результатами команда баловала не всегда. Талалаев точно сильнее подходит для работы на протяжении нескольких сезонов – поиска идей вместо идеологии, но одновременно не кажется тренером, который абсолютно точно перерос уровень «Химок» или «Ахмата». Не факт, что сейчас на «пике формы».

Вадим Евсеев

За Евсеева. Добавим наставника, который вряд ли появится, ведь не найдет лоббистов среди руководства «Локомотива». А структура управления там многоступенчатая. Где-то далеко РЖД . Ближе к телу клуба Плутник, а еще Ротенберг в роли вероятного спортивного директора. Евсеев с эмоциями и честностью им вряд ли подойдет. Но бывший игрок «Локомотива» даже в «Шиннике» добавил положительных результатов. Лишь одно поражение в пяти последних матчах Первой лиги. В «Уфе» тоже не работал в РПЛ хуже всех.

Против Евсеева. Проблема таких кандидатур, как Талалаев, Евсеев или Галактионов в одном вопросе. А что они выигрывали как тренеры? Марко Николич приехал в РПЛ с титулами. Был чемпионом Сербии и Венгрии, уже с «Локомотивом» брал кубок. Есть сомнения, что Евсеев настолько системный, ведь в его случае эмоции могут перекрыть рациональное мышление. Колоритный наставник, но его «Шинник» не выше того же «Рубина» в таблице, хотя это не сложно, ведь Слуцкий сбавил. Пока Леонида Викторовича как потенциального тренера «Локомотива» не рассматривают.

Выбирайте идеальную кандидатуру

Судя по всему, иностранцев пока не позовут. Хватило Гисдоля под присмотром Рангника. А затем Комппера и Циннбауэра уже без Ральфа. «Локомотив» здорово отбросили от насиженных мест, соперники относятся к ним иначе. совсем не боятся атаковать. Прямо по курсу соседи по таблице – «Торпедо» и «Химки», последние команды в РПЛ . Но дальше «Динамо» и ЦСКА , а следом через тур играть против Сторожука и Абаскаля.

Руководство «железнодорожников» совершило ошибку, что не уволило немцев после поражения от «Ахмата», а мечты о Карпине, высказанные Смородской, которая предлагает добавить увольнений в «Локомотиве», останутся мечтами. Валерий Георгиевич не променяет «Ростов», ставший родным, на проблемный клуб из Москвы. В команду из зоны стыковых матчей придет или Семин, которому скучно, или человек с амбициями, но ниже классом.