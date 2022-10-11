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«Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября

вчера, 14:18

Московский «Локомотив» должен был назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера 10 октября.

После матча «Торпедо» — «Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива». О назначении тренера «Локомотив» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:15
Свободных российских тренеров завались, зачем у других команд тырить? И уже вторник, 15го игра с Торпедо, а воз и ныне там!
Неужто Совет директоров в полном составе будет руководить командой в игре с автозаводцами?)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:01
Всё будет зависеть от самого Галактионова.
bk2fhwt3hvd8
bk2fhwt3hvd8
вчера в 15:14
Хоть кто, лишь бы не иностранец
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
В Локо хотели взять тренера подешевке - не вышло.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:04
Как я и писал ранее сейчас Локо лакомый кусок для СМИ, бабушек из подъезда, видимых и невидимых источников.
То одного пихают, то другого, третьего уже вчера назначили, но почему то забыли объявить (интересно в Локо об этом хоть знают), ну и так далее у кого на сколько фантазии хватает.
Я не буду писать свои прогнозы, но скажу лишь одно, хочется видеть во главе Локо своего родного железнодорожника! Благо их хватает, но как будет на самом деле увидим в ближайшем будущем.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:37
тренер хорошый. но он слишком слаб сейчас
z5667z67eegw
z5667z67eegw
вчера в 14:24
Захотели и все, а то что там будет с НН наплевать...
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