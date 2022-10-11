«Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября

Московский «Локомотив» должен был назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера 10 октября.
После матча «Торпедо» — «Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива». О назначении тренера «Локомотив» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается.
То одного пихают, то другого, третьего уже вчера назначили, но почему то забыли объявить (интересно в Локо об этом хоть знают), ну и так далее у кого на сколько фантазии хватает.
Я не буду писать свои прогнозы, но скажу лишь одно, хочется видеть во главе Локо своего родного железнодорожника! Благо их хватает, но как будет на самом деле увидим в ближайшем будущем.
То одного пихают, то другого, третьего уже вчера назначили, но почему то забыли объявить (интересно в Локо об этом хоть знают), ну и так далее у кого на сколько фантазии хватает.
Я не буду писать свои прогнозы, но скажу лишь одно, хочется видеть во главе Локо своего родного железнодорожника! Благо их хватает, но как будет на самом деле увидим в ближайшем будущем.