«Локомотив» был готов назначить Галактионова 10 октября

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вчера, 14:18

Московский «Локомотив» должен был назначить на пост главного тренера 10 октября.

После матча «Торпедо» — «Пари НН» у Галактионова состоялась встреча с руководством «Локомотива». О назначении тренера «Локомотив» планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается.