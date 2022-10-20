Городовой: «Можно играть со всеми, мы это уже доказали»

Вратарь «Факела» Алексей Городовой оценил шансы команды на выход в следующую стадию Кубка России.
Думаю, на матч с «Зенитом» придет полный стадион, будет крутой ажиотаж. Будут глаза гореть и у нас, и у болельщиков. Насчет «Зенита» не знаю, но думаю, тоже. Они сейчас идут на третьем месте, хотят вернуться повыше к «Спартаку». Можно играть со всеми, мы это уже доказали. Будем выходить и стараться показать свой футбол.
Нам светит лучшая лига мира ФНЛ
Пусть лучше Алания выйдет в РПЛ
Думаю, выступит достойнее
Нам светит лучшая лига мира ФНЛ
Пусть лучше Алания выйдет в РПЛ
Думаю, выступит достойнее
В 17 матчах этого сезона одержали всего 1 победу
При 8 ничьих и 8 поражениях
Позорище
Днище уровня ФНЛ
В 17 матчах этого сезона одержали всего 1 победу
При 8 ничьих и 8 поражениях
Позорище
Днище уровня ФНЛ