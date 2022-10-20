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Городовой: «Можно играть со всеми, мы это уже доказали»

вчера, 13:34
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит08.11.2022 Не начался

Вратарь «Факела» Алексей Городовой оценил шансы команды на выход в следующую стадию Кубка России.

Думаю, на матч с «Зенитом» придет полный стадион, будет крутой ажиотаж. Будут глаза гореть и у нас, и у болельщиков. Насчет «Зенита» не знаю, но думаю, тоже. Они сейчас идут на третьем месте, хотят вернуться повыше к «Спартаку». Можно играть со всеми, мы это уже доказали. Будем выходить и стараться показать свой футбол.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:28
Главное не победа, главное участие.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:08
Посмотрим сегодня как будет проходить игра.
Ironigor
Ironigor ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 15:59, ред.
Да нее , Факел хорошая команда. Нужно усиление для РПЛ обязательно. Игра есть, исполнителей качественных нехватка. Ну Алания тоже на подходе .
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:15
Надо выходить и играть, забивать в ворота голы.
m3hajnsb4x8p
m3hajnsb4x8p
вчера в 14:50
Можно играть со всеми в пердиве.
Бoрат
Бoрат ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:56
И так понятно
Нам светит лучшая лига мира ФНЛ
Пусть лучше Алания выйдет в РПЛ
Думаю, выступит достойнее
Бoрат
Бoрат
вчера в 13:55
Что вы доказали?
В 17 матчах этого сезона одержали всего 1 победу
При 8 ничьих и 8 поражениях
Позорище
Днище уровня ФНЛ
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:47
Что то будет))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:41
Посмотрим чем всё закончится.
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