Городовой: «Можно играть со всеми, мы это уже доказали»

Вратарь «Факела» оценил шансы команды на выход в следующую стадию Кубка России.

Думаю, на матч с «Зенитом» придет полный стадион, будет крутой ажиотаж. Будут глаза гореть и у нас, и у болельщиков. Насчет «Зенита» не знаю, но думаю, тоже. Они сейчас идут на третьем месте, хотят вернуться повыше к «Спартаку». Можно играть со всеми, мы это уже доказали. Будем выходить и стараться показать свой футбол.