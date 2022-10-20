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Аленичев: «В „Спартак“ два раза не зовут»

вчера, 12:59

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не жалеет, что согласился возглавить «красно-белых» в 2015 году.

Если бы я вернулся в 2015-й и снова нужно было решать, возглавить ли «Спартак», – однозначно сделал бы это. Неоднократно говорил, что это была моя мечта. Я долгие годы играл за красно-белых и многое выиграл. Честно говоря, надеялся на более долгое пребывание в качестве главного тренера.

Но, когда шел, понимал – любая значимая осечка дорого мне обойдется. Учитывая прошлое, когда почти каждый год в «Спартаке» менялись тренеры, четко осознавал, что меня это тоже, скорее всего, ожидает, что терпеть никто не будет. Год – это, конечно, мало. Рассчитывал выиграть с командой чемпионат или хотя бы Кубок.

Однако прекрасно понимал, что Леонид Федун взял меня не столько по собственному желанию, сколько под давлением общественного мнения. Не видел у него особого желания меня назначать. Тем более что его зять Юхан Гераскин спал и видел на посту главного тренера Курбана Бердыева.

Не думаю, что на отношении Федуна ко мне сказывалась старая история с интервью «СЭ» «Старков – тупик для „Спартака“». С тех пор прошло слишком много времени, и тут уже работали другие факторы. С Александром Петровичем, кстати, мы больше никогда не виделись.

Несмотря на все это, я пошел в «Спартак». Потому что мечтал тренировать красно-белых и просто не мог отказаться от такого шанса. Думал: а вдруг его больше не будет никогда? И надеялся, что смогу переломить ситуацию, переубедить владельца «Спартака».

Три года проработал в «Арсенале», и, наверное, можно было взять кого-нибудь из серединки Премьер-лиги, накопить опыта. Но исходил из того, что в «Спартак» два раза не зовут.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:44
Спасибо, Дима!
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:09, ред.
Ты прежде чем что-то утверждать, проверяй информацию. Как обычно МИМО!

Вот тебе "пруф":

Бывший главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и сказал, что жалеет о том, что не возглавил команду.

«Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако. Мы с ним ударили по рукам. Потом одна история там произошла, которую я бы не хотел озвучивать, и я принял неправильное решение. Я уже должен был в Казани принимать «Спартак». Не знаю, что сподвигло меня, но это решение было неправильным. Правда ли, что весь тренерский штаб уговаривал меня перейти в «Спартак»? Да.

Что за решение? Я не скажу, это не связано с теми людьми. Когда понял, что ошибся? Сразу. Решение принял, прошло время, и потом я чувствовал, что поступил не по совести.

Единственный ли это случай, когда я жалею о том, что не перешёл в какую-то команду? Да!», – сказал Бердыев.
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Добавлю, что вернуться в Спартак хотели многие - Каррера, Рианчо, Аленичев. Так что и тут твои утверждения не выдерживают никакой критики - это обычные хотелки. Факты говорят об обратном!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:03
Если посмотреть историю Спартака, то звали и не раз.
Просто в последнее время берут тренеров, которых и в первый раз звать не надо было.
Многие говорят, что от такого приглашения не отказываются, это же Спартак. Но Спартак берёт безвольного тренера, который должен всем подчиняться, при этом с него ещё и результат требуют, болельщики то любят, то поносят на чём свет стоит.
А спроси кто готов вернутся в Спартак, то вряд ли кто согласиться идти на эшафот повторно.
Кстати про Бердыева, это единственный тренер кто поставил свои условия Спартаку и сразу сказал, что он будет всем заправлять и ему отказали, хотя очень хотели.
Бoрат
Бoрат
вчера в 13:59
Самое интересное в интервью это упоминание имени Юхан
Что за персонаж такой? Кто он?
Имя почти как Чухан звучит
29mdzje6rw46
29mdzje6rw46
вчера в 13:54
Все мечтают попасть в Спартак
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:42
А Мостовой )
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:37
Может похвастаться
6gbm5gtgzq3m
6gbm5gtgzq3m
вчера в 13:16
ностальгия не дает покоя...
Сп62
Сп62
вчера в 13:16
Дмитрию спасибо за подготовку команды к завоеванию титула чемпиона. По мне, так именно он внёс основной вклад в победу 2017 года.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:07
Шанса два раза не дают не только в футболе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:00
Карпина звали...
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