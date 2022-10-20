Абаскаль: «Мы не согласны с решением КДК»

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вчера, 14:21

Наставник «Спартака» не согласен с решением КДК РФС по поводу конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Решение комитета ещё не объявлено, но ходят слухи, что тренеров дисквалифицировали.