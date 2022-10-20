Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Абаскаль: «Мы не согласны с решением КДК»

вчера, 14:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не согласен с решением КДК РФС по поводу конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Решение комитета ещё не объявлено, но ходят слухи, что тренеров дисквалифицировали.

Мы не согласны с решением КДК. Комментировать не будем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Быстров — о новом формате Кубка России: «Продуманности никакой»
Сегодня, 10:43
Кечинов: «Абаскаль – любимец фанатов „Спартака“»
Сегодня, 09:47
Быстров: «Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах Ивана»
Сегодня, 09:30
Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»
Сегодня, 08:56
Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»
Сегодня, 00:29
Сергеев: «Победили, но хотели сделать это крупно»
Сегодня, 00:08
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:46
А по теме нечего ответить? Я почему-то так и думал.
Оправдание хамского поведения - еще большее хамство и невежество.
112910415
112910415
вчера в 19:15
ну, нет слов ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:42
А ты разве не слышал про всеобщий заговор против Спартака и РФС , и КДК и даже ООН. Все в русле.
isamsn
isamsn
вчера в 16:40
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:27
    Повторяешься по пятому кругу уже, я это всё читал ))

    А почему КДК не обратил внимание на слова Федотова на пресс-конференции. Или обращение к человеку в среднем роде ("оно") — это не оскорбление? Прямое оскорбление, да еще и с издёвкой сказанное. И все отмазки Федотова не катят, поскольку иное толкование сказанного им здесь неуместно.

    Вывод: Федотов — сам тот еще провокатор, да еще и за языком не следит. А в КДК просто проигнорировали этот факт!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:35
    Байкал-38Байкал-38 6 / 394сегодня в 15:20
    Абаскаль был провокатором в этом конфликте и не согласен что его наказали?
    А разве Федун, Зарема, Малежиков, Зеленов не провокаторы? У них это фирменное.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Михаил Полунин (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Склонность к провокациям не только фирменная черта КЮ клуба , но и фантов КБ. Но главное, что они не понимают очевидного. Провокаторов надо наказывать по полной!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 15:31
    Провокаторов не помиловали никогда, а чаще к стенке ставили.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 15:31
    рыжий СПРОВОЦИРОВАЛ все это. А провокаторов все время ставили к стенке. Зачем он понесся к Федотова и вопил с искаженной рожей Фейр Плэй? он должен был это Зобнину орать. Спартак - обитель провокаторов, начиная с Федунв, Заремы. включая Зеленова-Малежикова и заканчивая рыжим гейропейцем. СТЫДОБА!
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    вчера в 15:27
    Поддерживаю Абаскаля.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:20
    Абаскаль был провокатором в этом конфликте и не согласен что его наказали?

    Это прежде всего говорит о непорядочности человека.
    Если бы Абаскаль в перерыве матча не прорывался там зачем то обитель ЦСКА, то ничего бы и не было.
    Прежде всего он должен был бежать в раздевалку и спросить у Зобнина, что он сделал, какую хрень замутил?
    Зобнин видел лежачего игрока, но продолжил атаку обыгравшись с игроком, получил обратку, неуклюже обработал мяч и потерял контроль над мячом. И после того как мячом завладел игрок ЦСКА Зобнин стал подымать руки, но вот что он имел ввиду? Может он от досады так делал, а потом осознав решил схитрить придав всему фейр-плей. Ни один игрок ЦСКА не подымал руки и сигнализировав об остановке матча.
    Так, что Абаскаль виновен, что был провокатором, а Федотов в том, что не сдержался.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:49
    И что теперь?
    Заходить на второй круг?
    makkie
    makkie
    вчера в 14:38
    Получается, КДК приравнял поведение Абаскаля и Федотова?
    Хотя любому видевшему матч человеку понятно, что такого не было и рядом.

    Разве Абаскаль оскорблял оппонента, материл лежащих игроков цска и публично язвил насчёт Федотова на пресс-конференции? Нет, а дисквалификацию получил точно такую же (опустим условную Федотову).
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:30
    Наш КДК "мудрый"...удалил бы с поля и Зидана и Матерацци)...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:28
    Федотова понятно, есть за что - за несдержанность.
    А Абаскаля можно и помиловать.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:24
    КДК как обычно...вместо справедливого наказания грубияна, не вашим, не нашим...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     