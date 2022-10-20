Абаскаль: «Мы не согласны с решением КДК»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не согласен с решением КДК РФС по поводу конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Решение комитета ещё не объявлено, но ходят слухи, что тренеров дисквалифицировали.
Мы не согласны с решением КДК. Комментировать не будем.
Это прежде всего говорит о непорядочности человека.
Если бы Абаскаль в перерыве матча не прорывался там зачем то обитель ЦСКА, то ничего бы и не было.
Прежде всего он должен был бежать в раздевалку и спросить у Зобнина, что он сделал, какую хрень замутил?
Зобнин видел лежачего игрока, но продолжил атаку обыгравшись с игроком, получил обратку, неуклюже обработал мяч и потерял контроль над мячом. И после того как мячом завладел игрок ЦСКА Зобнин стал подымать руки, но вот что он имел ввиду? Может он от досады так делал, а потом осознав решил схитрить придав всему фейр-плей. Ни один игрок ЦСКА не подымал руки и сигнализировав об остановке матча.
Так, что Абаскаль виновен, что был провокатором, а Федотов в том, что не сдержался.
Это прежде всего говорит о непорядочности человека.
Если бы Абаскаль в перерыве матча не прорывался там зачем то обитель ЦСКА, то ничего бы и не было.
Прежде всего он должен был бежать в раздевалку и спросить у Зобнина, что он сделал, какую хрень замутил?
Зобнин видел лежачего игрока, но продолжил атаку обыгравшись с игроком, получил обратку, неуклюже обработал мяч и потерял контроль над мячом. И после того как мячом завладел игрок ЦСКА Зобнин стал подымать руки, но вот что он имел ввиду? Может он от досады так делал, а потом осознав решил схитрить придав всему фейр-плей. Ни один игрок ЦСКА не подымал руки и сигнализировав об остановке матча.
Так, что Абаскаль виновен, что был провокатором, а Федотов в том, что не сдержался.