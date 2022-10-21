Венгерский журналист: «„Ференцварош“ не позволит себе зарплату Кокорина»

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос высказался о возможном переходе нападающего «Ариса» в «Ференцварош».

Александр Кокорин в «Ференцвароше»? Это маловероятно, поскольку у него был конфликт со Станиславом Черчесовым. Сейчас больше известно о репутации Кокорина за пределами поля, но не в футболе. Еще, как я знаю, это самый богатый российский футболист. «Ференцварош» не сможет себе позволить Александра из-за зарплаты.