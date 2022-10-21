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Венгерский журналист: «„Ференцварош“ не позволит себе зарплату Кокорина»

вчера, 18:06

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос высказался о возможном переходе нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Ференцварош».

Александр Кокорин в «Ференцвароше»? Это маловероятно, поскольку у него был конфликт со Станиславом Черчесовым. Сейчас больше известно о репутации Кокорина за пределами поля, но не в футболе. Еще, как я знаю, это самый богатый российский футболист. «Ференцварош» не сможет себе позволить Александра из-за зарплаты.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:12
Он второй после Дзюбы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:05
Кокоше уже не футбол нужен, а море потеплее и солнце поласковей.
Тюремный срок не проходит даром. Ну и желательно, шобы это море и солнце хорошо оплачивались...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
В культурной форме сказано -" чур меня, чур"!
Futurista
Futurista
вчера в 18:14, ред.
Причём весь Ферецварош не позволит себе такую зарплату)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:13
У кокоши большие запросы, ему отдохнуть надо и шампанского попить.
Гость
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