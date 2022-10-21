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Петржела допустил, что Дзюба специально хотел уехать из России

вчера, 17:23

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, почему нападающий Артем Дзюба принял решение перейти в «Адану Демирспор», а не продолжил выступать в чемпионате России.

Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России. Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:07
Так точно
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:06
Тема короткометражек? Если то, что я думаю, то его ждёт успех, больший чем на футбольном поле.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:02
короткометражки снимать))
Бoрат
Бoрат ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:53
Конечно нет
Пусть живёт и развлекается в Турции в свое удовольствие
Как говориться
Гуляй рука, балдей пиписка
Бoрат
Бoрат ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
Да никто у него не берет интервью и не спрашивает мнение
Один раз позвонили, предложили ему
Дорогой Властимил, давайте мы вам заплатим кругленькую сумму за разрешение от вашего имени писать любые мнения и интервью по теме российского футбола. Перечислили ему и понеслась эта ахинея.
Или кто-то действительно думает, что у этого чеха по несколько раз в неделю спортивные СМИ берут интервью? Не смешите
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:14
Дубы в армии очень нужны.
karnager
karnager
вчера в 18:46
Все правильно, боялся мобилизации))
112910415
112910415
вчера в 18:26
странный эксперт, подозрительная версия
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:19
Он их усиленно и регулярно "раскрашивает")...
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
А что он будет делать за границей? Без профессии, без работы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:45
Кто вообще у этого чешского говн....ка что-то спрашивает за наш футбол ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:37
Задрал уже этот пассажир со своими выс-рами! Да не пох ли где будет он жить! Я думаю никто не заплачет если Зюба не вернется!
Arineh
Arineh ответ dy88k9azqcyv (раскрыть)
вчера в 17:34
А вот и нет,.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:32
Дед явно не красит питерцев
dy88k9azqcyv
dy88k9azqcyv
вчера в 17:28
Что за ерунда
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:27
Он знал достаточно))
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