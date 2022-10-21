Петржела допустил, что Дзюба специально хотел уехать из России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, почему нападающий Артем Дзюба принял решение перейти в «Адану Демирспор», а не продолжил выступать в чемпионате России.
Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России. Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России.
Один раз позвонили, предложили ему
Дорогой Властимил, давайте мы вам заплатим кругленькую сумму за разрешение от вашего имени писать любые мнения и интервью по теме российского футбола. Перечислили ему и понеслась эта ахинея.
Или кто-то действительно думает, что у этого чеха по несколько раз в неделю спортивные СМИ берут интервью? Не смешите
Один раз позвонили, предложили ему
Дорогой Властимил, давайте мы вам заплатим кругленькую сумму за разрешение от вашего имени писать любые мнения и интервью по теме российского футбола. Перечислили ему и понеслась эта ахинея.
Или кто-то действительно думает, что у этого чеха по несколько раз в неделю спортивные СМИ берут интервью? Не смешите