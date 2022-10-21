Петржела допустил, что Дзюба специально хотел уехать из России

Бывший тренер «Зенита» поделился мнением о том, почему нападающий принял решение перейти в «Адану Демирспор», а не продолжил выступать в чемпионате России.

Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ , чтобы уехать из России. Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ , значит, он не хочет жить в России.