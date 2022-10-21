Гуренко: «Я готов вернуться в „Локомотив“ тренером»

Бывший футболист «Локомотива» заявил, что готов вернуться в московский клуб в роли тренера.

Вернуться тренером в «Локомотив»? Конечно, готов! Мои лучшие годы прошли в «Локомотиве». Если понадобятся мои знания и опыт, то я с удовольствием.

Почему сейчас без работы? Предложения есть. Но клубы, которые зовут, мне не особо интересны. Что поделаешь? В этом нет ничего страшного. Зато много смотрю футбола, много общаюсь.