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Гуренко: «Я готов вернуться в „Локомотив“ тренером»

вчера, 21:05

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что готов вернуться в московский клуб в роли тренера.

Вернуться тренером в «Локомотив»? Конечно, готов! Мои лучшие годы прошли в «Локомотиве». Если понадобятся мои знания и опыт, то я с удовольствием.

Почему сейчас без работы? Предложения есть. Но клубы, которые зовут, мне не особо интересны. Что поделаешь? В этом нет ничего страшного. Зато много смотрю футбола, много общаюсь.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:53
А какие там интересные клубы тренировал Гуренко?
Sandr2011
Sandr2011
вчера в 21:19
Да, Гуренко был пахарем в центре👍 игрок и тренер - разное.
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:14
В принципе можно взять Гуренко
Для начала будет фишки на тренировках расставлять, подавать мячи и таскать воду игрокам
А там, как пойдет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:13
А я-специалистом по снабжению.Или начфином.Ну хоть на недельку-я успею "сфрицевать".
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06
Там без него желающих хватает
Гость
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