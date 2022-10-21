Сазонов: «Десятое место для „Динамо“ — непозволительно»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о турнирном положении московского клуба.
Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всё, чтобы забраться наверх.
Каждая команда хочет всегда побеждать. Было очень тяжело, потому что мы хотим занимать максимально высокие места. Мы опустились в таблице, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное.
До пятого места всего одно очко
Только первая четверка команд ушла в какой-никакой отрыв
До пятого места всего одно очко
Только первая четверка команд ушла в какой-никакой отрыв