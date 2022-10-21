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Сазонов: «Десятое место для „Динамо“ — непозволительно»

вчера, 20:51

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о турнирном положении московского клуба.

Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всё, чтобы забраться наверх.

Каждая команда хочет всегда побеждать. Было очень тяжело, потому что мы хотим занимать максимально высокие места. Мы опустились в таблице, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:39
А чё давно там не были что ли?))
Izmar
Izmar
вчера в 21:33
Перехвалили Динамо так, что оказалось на своем месте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:15
Бывает и такое.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:12
Действительно-отнимаете итоговое место у "Спартака"! Зато вы уже почти чемпионы г.Москвы.
drug01
drug01
вчера в 21:01
Это слишком плохо
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:55
Хм, да там ничего критичного
До пятого места всего одно очко
Только первая четверка команд ушла в какой-никакой отрыв
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:54
Свалились вниз - это точно.
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