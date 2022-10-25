Кавазашвили: «„Зенит“ и „Реал“ — две одинаковые команды».

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ.
Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож наш футбол — на европейский, азиатский или южноамериканский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодняшний день, «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды, обе доминируют. Наш чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по игрокам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходится искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам.
«Зенит» громит и будет громить другие российские клубы, потому что он сильнее! Команда Семака все время будет завоевывать золотые медали, пока нас не вернут в еврокубки.
Я кстати тоже не прошёл его тест , шараду .)))
Я кстати тоже не прошёл его тест , шараду .)))
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"...если бы молодость знала,если бы юность могла...".В любой компании смартфононосителей я начинаю себя чувствовать полным жизни,а не только полным определённого жизненного опыта.
"...если бы молодость знала,если бы юность могла...".В любой компании смартфононосителей я начинаю себя чувствовать полным жизни,а не только полным определённого жизненного опыта.
Р е а л-4 буквы
Нет, все-таки не одинаковые
Р е а л-4 буквы
Нет, все-таки не одинаковые
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Я так понимаю, интервью брали в пивбаре?
Чтобы такое сказать, надо выпить не менее 2-3 литров алкоголя, а то и больше.
_______________________________
Я так понимаю, интервью брали в пивбаре?
Чтобы такое сказать, надо выпить не менее 2-3 литров алкоголя, а то и больше.