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Кавазашвили: «„Зенит“ и „Реал“ — две одинаковые команды»

вчера, 10:44

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ.

Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож наш футбол — на европейский, азиатский или южноамериканский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодняшний день, «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды, обе доминируют. Наш чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по игрокам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходится искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам.

«Зенит» громит и будет громить другие российские клубы, потому что он сильнее! Команда Семака все время будет завоевывать золотые медали, пока нас не вернут в еврокубки.

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Все комментарии
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 11:15
Закусывать не пробовал?
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:38
Ахахахахахаха!!!!!!! Таки да!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:26, ред.
Он тебя запутать хочет !)
Я кстати тоже не прошёл его тест , шараду .)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:13
Кавазашвили: «„Зенит“ и „Реал“ — две одинаковые команды».

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LOpp
LOpp
вчера в 12:58
зачем же унижать королевский клуб такими сравнениями?
XtraDigger
XtraDigger ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:47
С Канчельскисом видать на пару бухали))
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:31
Убедительная просьба- пишите пожалуйста проще, яснее.
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:26
И почему он не актуален? Вполне : В политике мощь стариков против женоподобной молодёжи в брюках(обеих полов,даже всех придуманных гендеров).
"...если бы молодость знала,если бы юность могла...".В любой компании смартфононосителей я начинаю себя чувствовать полным жизни,а не только полным определённого жизненного опыта.
alexamit
alexamit
вчера в 12:26
Совсем спятил старый хрыч!
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:20
Ценю ваш юмор. Жаль, что он не актуален.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:18
Но я уже сказал.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:07
Никогда не говори никогда.
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:59
Всё,ухожу....Остаёшься на четыре года за меня.И как Китай допускает к руководству страной рождённых в 1953 году? То ли дело-Явропа!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:57
З е н и т-5 букв
Р е а л-4 буквы
Нет, все-таки не одинаковые
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:57
Как и пара "Спартак" и "Ливерпуль".А вот ЦСКА-это "Манчестер Юнайтед"...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:47
Судя по всему статья писалась рано! Анзор ещё не проснулся! Ну ничего послеобеденный сон восстановит силы уважаемого ветерана!
e9ggw9kjz468
e9ggw9kjz468
вчера в 11:46
Дедушка Альцгеймер забрёл к дедушке Анзору на огонёк
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:24
Еще один сказал ерунду
Capral
Capral
вчера в 11:23
Я давно предложил: людям за семьдесят- запретить давать комментарии. Через 4 года мне исполнится 70, и я обещаю на Соккере не писать. Пользователей надо уважать. Всегда восторгался игрой Анзора, но возраст своё берет....
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:01
В Испании тоже так считают.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:54
ты не понимаешь, это другое! Анзор постоянно под нагрузками, стрессом. Нагрузка из нефильтрованного, стаута, беленькой. Такое не каждый выдержит, прояви уважение...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 10:52
Мда, прям братья-близнецы, так и не отличишь сразу. Всегда когда играет Реал бегу к телеку, думая что мой любимый зенит играет. И с разочарованным лицом ухожу, понимая что в очередной раз ошибся, и это всего лишь очередной унылый матч ЛЧ, а не великая и могучая РПЛ...
makkie
makkie
вчера в 10:50
Судя по состоянию нашего футбола на сегодняшний день, «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды, обе доминируют. Наш чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по игрокам, и по трансферной кампании.
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Я так понимаю, интервью брали в пивбаре?
Чтобы такое сказать, надо выпить не менее 2-3 литров алкоголя, а то и больше.
Гость
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