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Канчельскис: «„Зенит“ — европейский гранд-клуб!»

вчера, 11:00

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре «Зенита».

Матч «Зенит» — «Сочи» — показатель уровня российского футбола. Как команда пропустила четыре мяча в первом тайме? Как вы играете в футбол? Не знаю, фарм-клуб это или нет, но это — безобразие! По подбору игроков и бюджету «Зенит» — лучшая команда в России. Он напоминает «Спартак» из 90-х, который всех «чесал» и обыгрывал. Времена меняются — теперь это «сине-бело-голубые». Конкурентов у команды Семака нет.

Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере — топ-команда на сегодняшний день. В Европе они не смогли себя показать, но тогда у состава был другой уровень. Посмотрим, что будет в будущем.

За «Зенит» точно не стыдно. Питерцы заслуженно всех обыгрывают. Стыдно, когда они плохо играли в ЛЧ, но это не их проблема, а всего российского футбола. Команда не виновата в том, что у нас низкий уровень чемпионата — «Зенит» взял и поглумился над «Сочи». Вот за эту команду стыдно.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 16:05
Анджей красава !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:23
Тов. Канчельскис! Перестаньте лакать сивуху по утрам! Вредно же!)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:09
До грандов Зени далеко, они даже рядом не стоят
memphis
memphis
вчера в 13:00
А Крылья дублем обыграли Зенит, а потом до последних секунд имели шанс тем же дублем повторить
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:41
Прибухнул, что ли, Ондрейка???
galem72
galem72
вчера в 12:04
Не знаю, чего хотел добиться Андрюша этими словами. С одной стороны он зализал миллеру, а с другой — поглумился над ротенбергом. ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:56
Заслуженное первое место на данный момент. Главное-не сбавлять обороты
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:55
"...Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант." А.С.Пушкин "Евгений Онегин".
Capral
Capral
вчера в 11:40
Вот что значит, что Зенит давно не играл в еврокубках....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:34
Гегемон молюск в кишечнике болельщика, которую видно через микроскоп. Ничего личного).
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 11:30
0:3 от бельгийских почтальонов очень явственно европейскую грандовитость петербуржцев в недавнем прошлом продемонстрировали. Как и тренерский гений Семака.
v9r6yz6egq46
v9r6yz6egq46
вчера в 11:23
Ни о чем
qwpfge7jvqhw
qwpfge7jvqhw
вчера в 11:20
Жаль в пределах России
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:17
Скорее Гранд - Бургер.
Жирно, дорого, бесполезно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:01
Европейский гранд местного разлива.
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