Канчельскис: «„Зенит“ — европейский гранд-клуб!»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре «Зенита».
Матч «Зенит» — «Сочи» — показатель уровня российского футбола. Как команда пропустила четыре мяча в первом тайме? Как вы играете в футбол? Не знаю, фарм-клуб это или нет, но это — безобразие! По подбору игроков и бюджету «Зенит» — лучшая команда в России. Он напоминает «Спартак» из 90-х, который всех «чесал» и обыгрывал. Времена меняются — теперь это «сине-бело-голубые». Конкурентов у команды Семака нет.
Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере — топ-команда на сегодняшний день. В Европе они не смогли себя показать, но тогда у состава был другой уровень. Посмотрим, что будет в будущем.
За «Зенит» точно не стыдно. Питерцы заслуженно всех обыгрывают. Стыдно, когда они плохо играли в ЛЧ, но это не их проблема, а всего российского футбола. Команда не виновата в том, что у нас низкий уровень чемпионата — «Зенит» взял и поглумился над «Сочи». Вот за эту команду стыдно.
Игрок и гвардии сержант." А.С.Пушкин "Евгений Онегин".
Игрок и гвардии сержант." А.С.Пушкин "Евгений Онегин".
Жирно, дорого, бесполезно.
Жирно, дорого, бесполезно.