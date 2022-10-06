Канчельскис: «„Спартак“ будет ждать чемпионство ещё минимум 7 лет»

Бывший футболист сборной России высказался о болельщиках «Спартака».

Болельщики «Спартака» — самые терпеливые люди в России. Это факт. Но им нужно отдать должное и поблагодарить — респект и уважуха! Больше всего людей в нашей стране болеют за «красно-белых», это наши реалии, как бы не относились к «Спартаку». Могу сказать, что фанаты этого клуба заслуживают большого, но с этим ничего не поделать. Дай бог им здоровья!

Когда «Спартак» станет чемпионом? Довольно неловко отвечать на этот вопрос, кажется, что сложно угадать. Уверен, что болельщикам «Спартака» придется ждать еще минимум 7 лет до следующего чемпионства.