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Канчельскис: «„Спартак“ будет ждать чемпионство ещё минимум 7 лет»

вчера, 20:48

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о болельщиках «Спартака».

Болельщики «Спартака» — самые терпеливые люди в России. Это факт. Но им нужно отдать должное и поблагодарить — респект и уважуха! Больше всего людей в нашей стране болеют за «красно-белых», это наши реалии, как бы не относились к «Спартаку». Могу сказать, что фанаты этого клуба заслуживают большого, но с этим ничего не поделать. Дай бог им здоровья!

Когда «Спартак» станет чемпионом? Довольно неловко отвечать на этот вопрос, кажется, что сложно угадать. Уверен, что болельщикам «Спартака» придется ждать еще минимум 7 лет до следующего чемпионства.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 15:05
Болельщики Торпедо: Андрею лучше подержать наше пиво
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:28
И 100 лет потерпим, в рядах красно-белых нет глоров!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:56
НЕт,не успеет...Считаем :Игорь закончит играть через три года,три-на окончание "керосинки",года три на бизнес и оформление покупки терпящего крах "Спартака" и пару лет на адаптацию.Итого :Через 11 лет "Спартак" станет чемпионом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06
Почему он такой зануда
Asper
Asper
вчера в 21:04, ред.
Канчельскис: болельщики Спартака самые терпеливые
Болельщики Динамо: пиво наше поддержи, Андрюш
Futurista
Futurista
вчера в 21:02
Нострадамускис)...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:01
Андрюха, ты наверное на картах гадаешь, или какие ни будь сигналы из космоса ловишь, Вангельскис ты наш.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:56, ред.
Не это твоё дело
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:56
Так и не станут.
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