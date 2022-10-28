Россия проведёт матч с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября

Сборная России проведет контрольный матч с национальной командой Таджикистана.
Игра состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, который вмещает 20 тысяч зрителей.
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Ранее эти команды между собой не встречались.
Сомнительная рентабельность....
Сомнительная рентабельность....
А сейчас самое время привыкать к Азии.
А сейчас самое время привыкать к Азии.
Скатились до товарищеских, ни к чему не обязывающих, игр со сб.сб. Киргизии и Таджикистана.
Такое впечатление, что не Каю, а мне попали в глаза осколки зеркала. Причём кривого. И уже никакими усилиями не вытащить их оттуда.
Скатились до товарищеских, ни к чему не обязывающих, игр со сб.сб. Киргизии и Таджикистана.
Такое впечатление, что не Каю, а мне попали в глаза осколки зеркала. Причём кривого. И уже никакими усилиями не вытащить их оттуда.
Памир (Душанбе) - Спартак (М) - 5:1
Пахтакор (Ташкент) - Спартак (М) 1:0
........
Памир (Душанбе) - Спартак (М) - 5:1
Пахтакор (Ташкент) - Спартак (М) 1:0
........
Вся сборная Таджикистана на заработках в Москве и Питере, собрались и откатали на месте в дворовой футбол
Вся сборная Таджикистана на заработках в Москве и Питере, собрались и откатали на месте в дворовой футбол
https://youtu.be/IjVCOxUa7rk
Может быть лучше отказаться от его услуг?
Может быть лучше отказаться от его услуг?