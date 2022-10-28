Россия проведёт матч с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября

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вчера, 19:40

Сборная России проведет контрольный матч с национальной командой Таджикистана.

Игра состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, который вмещает 20 тысяч зрителей.

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Ранее эти команды между собой не встречались.