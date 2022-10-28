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Россия проведёт матч с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября

вчера, 19:40

Сборная России проведет контрольный матч с национальной командой Таджикистана.

Игра состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, который вмещает 20 тысяч зрителей.

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Ранее эти команды между собой не встречались.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:35
6000 км туда и обратно...чтоб отыграть полтора часа обычный товарняк ???
Сомнительная рентабельность....
Николай Жунин
Николай Жунин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:51
Это всё достижения сборной СССР.
А сейчас самое время привыкать к Азии.
ABir
ABir
сегодня в 00:51
А Карп говорит, что не в курсе
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:14
Олимпийские чемпионы, Чемпионы Европы, призёры тех же соревнований, удачные выступления на двух ЧМ, прекрасные победы над сильными сборными...
Скатились до товарищеских, ни к чему не обязывающих, игр со сб.сб. Киргизии и Таджикистана.
Такое впечатление, что не Каю, а мне попали в глаза осколки зеркала. Причём кривого. И уже никакими усилиями не вытащить их оттуда.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:31
Готовимся к Лиге Азии ?
Пирамида
Пирамида
вчера в 22:29
1990 последний чемпионат СССР
Памир (Душанбе) - Спартак (М) - 5:1
Пахтакор (Ташкент) - Спартак (М) 1:0
........
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:14
цирк цирк цирк
shur
shur ответ witynchik (раскрыть)
вчера в 22:11
...поеду на дачу , у нас там таджиков пруд- пруди, надо сказать чтобы готовились!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:51
Думаю, Эритрея или КНДР выдали бы матч получше.
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 21:44
Таджикистану навряд ли проиграем,но вот Узбекистану можем проиграть
DXTK
DXTK
вчера в 21:08, ред.
ну наконец то стали получать соперников, которые отвечают уровню Российских игроков, а с кем посерьезней нельзя было договорится? .......скажем со сборной Бразилией.
Tostao
Tostao
вчера в 21:00
Какую отмазку на этот раз придумает Зобнин?
witynchik
witynchik
вчера в 20:36
Зачем куда-то ехать, тратить деньги и время, не понятно
Вся сборная Таджикистана на заработках в Москве и Питере, собрались и откатали на месте в дворовой футбол
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Да...там крутые парни...

Dima salev
Dima salev
вчера в 20:13
Отлично скоро мы увидим наш любимый чемпионат СССР.
3yjvhzqkh37h
3yjvhzqkh37h
вчера в 19:53
Карпин дистанцируется от этого матча.
Может быть лучше отказаться от его услуг?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:48
Отлично! Победы сильнейшему!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:46
Ну это получше, чем Киргизия, теперь есть шанс проиграть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:46
Лишнего билетика нет?))
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