Карпин оценил слухи о товарищеских играх с Таджикистаном и Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что в ноябре его команда проведет товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана.
Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС. Ко мне какие вопросы? Все спрашивайте у Российского футбольного союза.
Ранее в этом году Россия сыграла лишь один матч — против Кыргызстана — и победила 2:1.
Этим он очень сильно похож на Собчак.
Этим он очень сильно похож на Собчак.
С сильно завышенной самооценкой.
Как же он всех презирает
С сильно завышенной самооценкой.
Как же он всех презирает
фантазировать!
фантазировать!