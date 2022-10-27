Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2022

Карпин оценил слухи о товарищеских играх с Таджикистаном и Узбекистаном

вчера, 21:14

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что в ноябре его команда проведет товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана.

Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС. Ко мне какие вопросы? Все спрашивайте у Российского футбольного союза.

Ранее в этом году Россия сыграла лишь один матч — против Кыргызстана — и победила 2:1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч Лиги Конференций «Словацко» — «Кёльн» перенесён из-за тумана
Вчера, 23:05
Новые соперники сборной России могут стать известны на этой неделе
26 октября
«Зенит» планирует принять участие в международных турнирах
18 октября
Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс заседание по игре с Россией
10 октября
ОфициальноНачало матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» перенесено
07 октября
СлухиСборные России и Кыргызстана могут провести матч в марте 2023 года
07 октября
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:48
Вообще-то тренеру сборной положено знать о предстоящих матчах его команды на ближайшие месяцы. Правда у нашей сборной сейчас особый случай, но все равно Карпин мог бы поинтересоваться у РФС, чтобы не давать туманных интервью, а отвечать на вопросы журналистов более конкретно.
Boricku
Boricku
сегодня в 03:02
Вулере Карпуву золотой мячь, наэграл !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:07
Лишь бы внимание к себе привлечь...
Этим он очень сильно похож на Собчак.
d1metras
d1metras
вчера в 23:13
Для полной картины не хватает сборной Ирака,КНДР и Сирии...наш уровень.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:00
А главное даже в этой заметке не забыли упомянуть "историческую" победу над сборной Кыргызтана!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:23
В названии новости: "Карпин оценил...", далее по тексту: "Карпин прокомментировал", а на самом деле - Карпин послал...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:13
Как всегда резок и прямолинеен!
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 22:05
Пора осваиваться в Азии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:56
Глупый человек этот Карпин...
С сильно завышенной самооценкой.
Как же он всех презирает
makkie
makkie
вчера в 21:36
Карпин в своём стиле ))
rg8y85u3fnym
rg8y85u3fnym
вчера в 21:34
Надо играть больше
shur
shur
вчера в 21:21
...ну глупая заметка, не о чем! И так сборная в глубокой ----, может не будем
фантазировать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 