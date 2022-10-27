Карпин оценил слухи о товарищеских играх с Таджикистаном и Узбекистаном

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вчера, 21:14

Главный тренер сборной России прокомментировал слухи о том, что в ноябре его команда проведет товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана.

Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС . Ко мне какие вопросы? Все спрашивайте у Российского футбольного союза.

Ранее в этом году Россия сыграла лишь один матч — против Кыргызстана — и победила 2:1.