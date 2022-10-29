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Это'О сравнил Анри и Анелька

сегодня, 00:41

Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это'О высказался об экс-игроках сборной Франции Тьерри Анри и Николя Анелька.

Уровень Анри был ниже, чем у Анелька. Тити был неплох, но мне больше нравятся другие игроки.

До моего уровня Анри также недотягивал.

Вместе с Анри камерунец выступал за «Барселону».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:28
Их уже все забыли.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:49
ballak144
ballak144
сегодня в 06:27
что я сейчас прочитал? видимо бред
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:07
Ушастик конечно не прав,сравнивая двух разноплановых игроков,это что сравнить Месси с Роналду, один техничный и головой думающий, а у другого габариты и физика в норме
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 03:39, ред.
Самуэль очканулся, Анри не то чтобы превосходил всех форвардов своего времени, но сделал свой неповторимый стиль, пропускал мяч как пас другому когда это еще не было мэйнстримом.

Да. конечно, трюк не новый, придумали его задолго до выступлений Анри, но именно он привнёс его как элегантный приём в свой стиль, как и весь свой стиль сделал элегантным.

Есть таранные форварды, типа Лукаку или Холанда, которые своими габаритами не дают защитникам вступить в единоборства, Анри это другое, когда покупал свою первую Фифу 2004, точно знал, что буду играть за Арсенал, потому что по ОТВ показывали игры АПЛ, и я не понаслышке знал что такое игра Анри. Сейчас даже не знаю есть ли еще этот канал...

А Самюэлю в Анжи переплатили, вот и кроет его до сих пор.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:36
фантастический игрок этот Это,О
и да, Анри не дотягивал
как и Анелька
только разница не как между Погребняком и Бензема
Hertha Berlin
Hertha Berlin
сегодня в 01:12
Полностью не согласен с нигером!
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