Это'О сравнил Анри и Анелька

Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это'О высказался об экс-игроках сборной Франции Тьерри Анри и Николя Анелька.
Уровень Анри был ниже, чем у Анелька. Тити был неплох, но мне больше нравятся другие игроки.
До моего уровня Анри также недотягивал.
Вместе с Анри камерунец выступал за «Барселону».
Да. конечно, трюк не новый, придумали его задолго до выступлений Анри, но именно он привнёс его как элегантный приём в свой стиль, как и весь свой стиль сделал элегантным.
Есть таранные форварды, типа Лукаку или Холанда, которые своими габаритами не дают защитникам вступить в единоборства, Анри это другое, когда покупал свою первую Фифу 2004, точно знал, что буду играть за Арсенал, потому что по ОТВ показывали игры АПЛ, и я не понаслышке знал что такое игра Анри. Сейчас даже не знаю есть ли еще этот канал...
А Самюэлю в Анжи переплатили, вот и кроет его до сих пор.
Да. конечно, трюк не новый, придумали его задолго до выступлений Анри, но именно он привнёс его как элегантный приём в свой стиль, как и весь свой стиль сделал элегантным.
Есть таранные форварды, типа Лукаку или Холанда, которые своими габаритами не дают защитникам вступить в единоборства, Анри это другое, когда покупал свою первую Фифу 2004, точно знал, что буду играть за Арсенал, потому что по ОТВ показывали игры АПЛ, и я не понаслышке знал что такое игра Анри. Сейчас даже не знаю есть ли еще этот канал...
А Самюэлю в Анжи переплатили, вот и кроет его до сих пор.