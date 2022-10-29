«Ростов» вырвал победу в матче с «Ахматом»

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вчера, 18:28

«Ахмат» уступил «Ростову» в матче 15-го тура РПЛ (1:2).

Мохамед Конате на 14-й минуте вывел хозяев вперед. Николай Комличенко на 74-й счет сравнял, а на 86-й Александр Сильянов забил победный гол гостей.

После поединка «Ахмат» идет на 7-м месте (23 очка), «Ростов» расположился на 2-й строчке (29 пунктов).