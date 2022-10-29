«Ростов» вырвал победу в матче с «Ахматом»

«Ахмат» уступил «Ростову» в матче 15-го тура РПЛ (1:2).
Мохамед Конате на 14-й минуте вывел хозяев вперед. Николай Комличенко на 74-й счет сравнял, а на 86-й Александр Сильянов забил победный гол гостей.
После поединка «Ахмат» идет на 7-м месте (23 очка), «Ростов» расположился на 2-й строчке (29 пунктов).
Команда с характером, Валерий Георгиевич умеет мАтевировать
Концовка за командой Валеры! Выгрызли!
Первый тайм ужасно играли подопечные Карпина, но после перерыва собрались. Браво, с волевой Победой! Над игрой ещё куча работы, плюс зимой нужны трансферы!
Ахмат с раздевалки на второй тайм не вышел!
Команда с характером, Валерий Георгиевич умеет мАтевировать
Концовка за командой Валеры! Выгрызли!
Первый тайм ужасно играли подопечные Карпина, но после перерыва собрались. Браво, с волевой Победой! Над игрой ещё куча работы, плюс зимой нужны трансферы!
Ахмат с раздевалки на второй тайм не вышел!
Всех с победой!! Ура, ура!!))
Всех с победой!! Ура, ура!!))
💛💙 самый 💪🏻
💛💙 самый 💪🏻