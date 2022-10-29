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«Ростов» вырвал победу в матче с «Ахматом»

вчера, 18:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ахмат» уступил «Ростову» в матче 15-го тура РПЛ (1:2).

Мохамед Конате на 14-й минуте вывел хозяев вперед. Николай Комличенко на 74-й счет сравнял, а на 86-й Александр Сильянов забил победный гол гостей.

После поединка «Ахмат» идет на 7-м месте (23 очка), «Ростов» расположился на 2-й строчке (29 пунктов).

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Все комментарии
a-league
a-league ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 09:53
    Дончак62
    Дончак62 ответ Boricku (раскрыть)
    сегодня в 09:12
    И на втором месте с простой игрой.
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    сегодня в 00:55
    Всех сочувствующих с победой! Только... Где мы были в первом тайме??? Встречный вопрос (самому себе?): Куда делся Грозный во втором?...
    протон
    протон
    вчера в 22:53
    Одержать волевую победу в Грозном дорогого стоит. Ростов с победой!
    Команда с характером, Валерий Георгиевич умеет мАтевировать
    Концовка за командой Валеры! Выгрызли!
    Первый тайм ужасно играли подопечные Карпина, но после перерыва собрались. Браво, с волевой Победой! Над игрой ещё куча работы, плюс зимой нужны трансферы!
    Ахмат с раздевалки на второй тайм не вышел!
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    вчера в 21:55
    Поздравляю соседей с победой!. Рад.
    Boricku
    Boricku
    вчера в 21:44
    Игра простая, пас на кумличенку, он падает в штрафной, или руками мячь перекидывает, а карточки не дают. Это нормально, и карпов вулера довольно бородёнку щиплет
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 20:25
    Ростов красавчики
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:20
    Ростов с победой!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:19
    Молодцы ростовчане. С победой вас.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 19:45
    А вообще приятно удивили. Долгое время проигрывали, думал проиграют или вничью сведут.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:30
    Невероятный камбек
    Таганский
    Таганский
    вчера в 19:25
    Ай, молодцы ребятки!! Очень жаль, что не удалось посмотреть в прямом эфире, обязательно теперь в записи гляну..
    Всех с победой!! Ура, ура!!))
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:06
    Вырвал, грубиян. Нет бы, вежливо попросить.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:06
    хороший футбол !
    ABir
    ABir
    вчера в 19:01
    Все же дожал Ростов грозненцев
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:00
    Валерв верим !
    Знатог
    Знатог ответ 161регион (раскрыть)
    вчера в 19:00
    С первой фразой согласен.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:52, ред.
    Южан с волевой победой!👍...
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:45, ред.
    Сильянов жесть игрок,уже шесть полноценных баллов добыл в копилку ФК РОСТОВ!!!
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    вчера в 18:43
    Сегодня Ростов Папа! "Папа может!"
    161регион
    161регион
    вчера в 18:41
    Ураааа!!! Всех симпатизирующих Ростову, с волевой победой!!! Ахмату удачи в последующих играх...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 18:39
    Молодцы ребята!!!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:36, ред.
    Ростов Ростов Ростов , С победой!не ждал её,а она пришла!!! Молодцы парни!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 18:35
    Ростов с победой!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 18:30
    Второй тайм жаркий получился. Были красивые голы, попадание в штангу, не засчитанный гол
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 18:30
    С Победой Земляки!!!
    💛💙 самый 💪🏻
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 18:29
    Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
    Гость
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