«Наполи» разгромил «Сассуоло», у Осимхена хет-трик

«Наполи» разгромил «Сассуоло» в матче 12-го тура Серии А (4:0).
Виктор Осимхен отличился на 4-й и 19-й минуте. На 36-й преимущество хозяев укрепил Хвича Кварацхелия, а на 77-й Осимхен оформил хет-трик.
Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 84-й минуте вторую желтую карточку получил Арман Лорьент.
После матча «Наполи» лидирует в таблице чемпионата Италии (32 очка), «Сассуоло» идет на 9-м месте (15 баллов).
Да совершенно верно.
Говорят есть ещё один парин из Грузии.Если не ошибаюсь он выступает один из клубов Франции.Фамилию не помню.
Тоже талантливый.Время покажет.Поживём увидим дружище.)
Да совершенно верно.
Говорят есть ещё один парин из Грузии.Если не ошибаюсь он выступает один из клубов Франции.Фамилию не помню.
Тоже талантливый.Время покажет.Поживём увидим дружище.)
Так держать Наполи!
Так держать Наполи!