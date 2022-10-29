«Наполи» разгромил «Сассуоло», у Осимхена хет-трик

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вчера, 17:58

«Наполи» разгромил «Сассуоло» в матче 12-го тура Серии А (4:0).

Виктор Осимхен отличился на 4-й и 19-й минуте. На 36-й преимущество хозяев укрепил Хвича Кварацхелия, а на 77-й Осимхен оформил хет-трик.

Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 84-й минуте вторую желтую карточку получил Арман Лорьент.

После матча «Наполи» лидирует в таблице чемпионата Италии (32 очка), «Сассуоло» идет на 9-м месте (15 баллов).