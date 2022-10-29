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«Наполи» разгромил «Сассуоло», у Осимхена хет-трик

вчера, 17:58
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 0Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Наполи» разгромил «Сассуоло» в матче 12-го тура Серии А (4:0).

Виктор Осимхен отличился на 4-й и 19-й минуте. На 36-й преимущество хозяев укрепил Хвича Кварацхелия, а на 77-й Осимхен оформил хет-трик.

Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 84-й минуте вторую желтую карточку получил Арман Лорьент.

После матча «Наполи» лидирует в таблице чемпионата Италии (32 очка), «Сассуоло» идет на 9-м месте (15 баллов).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:08
Хвича сейчас просто в огне! Надеюсь, что он не сбавит ход и станет настоящей большой звездой!
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:26
Физкультпривет уважаемый.
Да совершенно верно.
Говорят есть ещё один парин из Грузии.Если не ошибаюсь он выступает один из клубов Франции.Фамилию не помню.
Тоже талантливый.Время покажет.Поживём увидим дружище.)
протон
протон ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 23:49
Наполи просто восхитительный футбол выдают в этом сезоне! Пока, что самая яркая команда на текущий момент и это при том, что из Италии! Надеюсь команда дойдёт в ЛЧ далеко и возьмут серию А! Ну, а Хвича настоящее открытие сезона, у грузинов конечно периодически проскакивают сильные игроки, но последние Каладзе и Деметрадзе , уже были очень давно!!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 20:20
Хвича действительно очень талантливый игрок.Пожелаем ему удачи.МОЛОДЕЦ 👍.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:03
Хвича и Виктор хороши...
SSC Napoli
SSC Napoli ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 19:23
Пора бы уже!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 19:22
Молодцы!
Так держать Наполи!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:10
Наполи в этом сезоне силён как никогда.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:07
Хвича опять один из лучших, просто супер.
vova505
vova505
вчера в 18:59
Офигеть...
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:33, ред.
Помнится мне как многие глумились над слухами о том, что Дортмунская Боруссиия может купить Хвичу, писали что типа в РПЛ уже особо не тянет, какая ему Боруссия.... а Хвича сейчас отжигает в одной из топ лиг европы!!! Влидся в Наполи идеально! И вот сегодня гол и две голевые! Молодец, рад за него! Ну а Наполи продолжает крушить всех подряд!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:19
Рад за Хвичу...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:11
Молодцы,хорошо сыграли.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:10
Наполи так и метит в чемпионы !
monah-10
monah-10
вчера в 18:04
Кварагол в ударе. Красавчег.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 18:03
стоило только избавиться от последнего инсиньо,из сброда гамшик инсиньо,кальехон,игуаин и наполи думаю возьмёт серию
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