«Челси» крупно проиграл «Брайтону», в матче 2 автогола

«Брайтон» крупно обыграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ (4:1).
Леандро Троссард вывел хозяев вперед уже на 5-й минуте. На 14-й Рубен Лофтус-Чик отметился автоголом, что увеличило разрыв в счете. Трево Чалоба на 42-й минуте также поразил свои ворота, но на 48-й Кай Хаверц позволил гостям отыграть один гол. Паскаль Гросс на 90+2-й установил окончательный счет.
После этой встречи «чайки» идут на 7-й позиции (18 пунктов), «синие» расположились на 5-ми (21 балл).
У Челси нет проблем с фланговыми игроками атаки, вам просто нужен хороший центрфорвард!
Нкунку, отличный игрок и точно прибавит вам разнообразия в атаке, но это не форвард, но игрок действительно шикарный!
У Челси нет проблем с фланговыми игроками атаки, вам просто нужен хороший центрфорвард!
Нкунку, отличный игрок и точно прибавит вам разнообразия в атаке, но это не форвард, но игрок действительно шикарный!
Анри классный был форвард,но мне всегда нравился в Арсенале Деннис Бергкамп,он забивал не много но какой объем работы он выполнял на поле, как он руководил игрой в аттаке,какие пасы на того же Анри выдовал, настолько был умный и командный игрок,сейчас таких не производят.
Анри классный был форвард,но мне всегда нравился в Арсенале Деннис Бергкамп,он забивал не много но какой объем работы он выполнял на поле, как он руководил игрой в аттаке,какие пасы на того же Анри выдовал, настолько был умный и командный игрок,сейчас таких не производят.
По мне Криш сейчас неплохой вариант. Проблемы в раздевалке наверное будут. Там у синих есть свои лидеры, особенно своя молодежь, Маунт, Джеймс, РЛЧ.
Трудно будет, но на полсезона можно потерпеть. Время выиграть, попасть в четверку АПЛ, а можно и в ЛЧ удачно сыграть. Ведь Рональду будет задницу рвать в ЛЧ, чтобы еще раз доказать, что он еще жив))
А дальше уже пусть новые менеджеры-директоры которых назначили работают.
По мне Криш сейчас неплохой вариант. Проблемы в раздевалке наверное будут. Там у синих есть свои лидеры, особенно своя молодежь, Маунт, Джеймс, РЛЧ.
Трудно будет, но на полсезона можно потерпеть. Время выиграть, попасть в четверку АПЛ, а можно и в ЛЧ удачно сыграть. Ведь Рональду будет задницу рвать в ЛЧ, чтобы еще раз доказать, что он еще жив))
А дальше уже пусть новые менеджеры-директоры которых назначили работают.