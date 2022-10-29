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«Челси» крупно проиграл «Брайтону», в матче 2 автогола

вчера, 19:08
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«Брайтон» крупно обыграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ (4:1).

Леандро Троссард вывел хозяев вперед уже на 5-й минуте. На 14-й Рубен Лофтус-Чик отметился автоголом, что увеличило разрыв в счете. Трево Чалоба на 42-й минуте также поразил свои ворота, но на 48-й Кай Хаверц позволил гостям отыграть один гол. Паскаль Гросс на 90+2-й установил окончательный счет.

После этой встречи «чайки» идут на 7-й позиции (18 пунктов), «синие» расположились на 5-ми (21 балл).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:13
Фанаты «Брайтона» скандировали Поттеру «Тебя уволят утром» на игре с «Челси»
протон
протон
вчера в 22:47
Не удивлен счету, но Кри подписывать не обходимо.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:01
И КриРо тоже хотели, да расхотелись в итоге.
По мне Криш сейчас неплохой вариант. Проблемы в раздевалке наверное будут. Там у синих есть свои лидеры, особенно своя молодежь, Маунт, Джеймс, РЛЧ.
Трудно будет, но на полсезона можно потерпеть. Время выиграть, попасть в четверку АПЛ, а можно и в ЛЧ удачно сыграть. Ведь Рональду будет задницу рвать в ЛЧ, чтобы еще раз доказать, что он еще жив))
А дальше уже пусть новые менеджеры-директоры которых назначили работают.
A.S.A
A.S.A ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:23
Бергкамп это вообще отдельная история лично для меня. Именно из-за Денниса я и стал смотреть игры Арсенала а далее и стал топить за этот клуб! А вообще впервые увидел его шикарную игру в матчах сборной Голландии на ЧМ 1998 года!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:03
Что справиться он точно не хуже Лукаку, я уверен а так,как вариант, но такого как дрогба найти трудно,если вообще реально.
Анри классный был форвард,но мне всегда нравился в Арсенале Деннис Бергкамп,он забивал не много но какой объем работы он выполнял на поле, как он руководил игрой в аттаке,какие пасы на того же Анри выдовал, настолько был умный и командный игрок,сейчас таких не производят.
A.S.A
A.S.A ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 20:49
А как вам, как болельщику Челси такой вариант в лице Влаховича? Что думаете по этому игроку? Подошел бы он вам?
A.S.A
A.S.A ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Речь шла не про того кого взять зимой, а кого не взяли летом. Да, зимой будет сложно найти подходящего игрока за адекватные деньги. Я думаю каждый болельщик Челси спит и видит когда же в клубе появится форвард типа Дрогба, так же как и мы, болельщики Арсенала все жден "нового" Анри.

У Челси нет проблем с фланговыми игроками атаки, вам просто нужен хороший центрфорвард!

Нкунку, отличный игрок и точно прибавит вам разнообразия в атаке, но это не форвард, но игрок действительно шикарный!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 20:04
Глаза у игроков не горят и поражение воспринимают как норму,списали сезон игроки если со стороны смотреть.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 20:02
У Конте и Тухеля все таки тоже были провальные матчи. Главное что Челси играет стабильнее при Поттере.
Мне кажется что у Челси было большое желание выиграть и синие почувствовали уверенность, когда до этого играли более собранно.
В итоге это повлияло на организованность игры.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:00
Аzkan прав,а кого подписывать в атаку? кого зимой взять,что бы начал забивать?
Ходят слухи,что хотят Нкунку,как вариант да, может заиграть, но а кого ещё?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:00
Тухель, где ты?...
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 19:58
Вы как всегда правы
A.S.A
A.S.A ответ azkan (раскрыть)
вчера в 19:55
Жаль для вас, что не смогли Лёву подписать. Ох как сильно Тухнль хотел заполучить Роберта, но ему купили Стерлинга и Обаму)
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
вчера в 19:52
Роналдо это проблемы в раздевалке, нам сейчас только не хватало в раздевалке психичеки тяжелую атмосферу.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:51
Есть такое понятие как Воля,в нашем случае спортивная воля,вот у ТТХ она есть,с 2-0 команда смогла переломить ход матча и выиграть 2-3,когда Конте тренировал Челси,у челси была Воля, даже когда ТТ тренировал команда была волевая а вот при Поттере,Воли нет у Челси,сумбур есть,даже желание есть как то отыграться,а воли нет.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:48
На безрыбье и рак рыба. Пусть на сезон, но все же забивает в каждой третьей игре.
А откуда других то взять? Обама это самое лучшее, что было.
azkan
azkan
вчера в 19:42, ред.
Это же надо именно в этом матче забить два автогола и сделать отличный подарок Брайтону-Поттеру.
Умеют синие благодарить. То Зениту крупно проиграют, вот теперь Брайтону.
Но нужно быть объективным, в первом тайме чайки разнесли оборону Челси в пух и прах. Даже голову не дали поднять.
Не будь Сильвы могли еще крупнее проигрывать. Не смотря на то что Хаверц забил он один худших игроков. Кепу надо было вообще не выпускать после Зальцбурга. Отдохнул бы, подумал бы. Почти все игроки на двоечку сыграли.
Во втором Брайтон перестал играть. И правильно сделали. Такой Челси не сможет комбечить.
А соперники не дремлют и комбечат и побеждают со счет 0:2, Ньюкасл вообще разгромил АВ и уходит в отрыв.
Синим теперь за счастье будет попасть в четверку.
Поздравляю чаек с первой, да еще и с разгромной победой над Челси!
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:38
Нет , Рон им не подайдет, да и нет смысла брать игрока на один сезон. Нужен игрок по типу Жезуса, Кейна форвард завершитель, форвард штрафной площади
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 19:35
Просто Поттер слил своей бывшей команде
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:24
Только не говори Челси нужен форвард, это такой тонкий намек на Роналду в зимнее трансферное окно. Да и вряд ли балласт им бы в этом матче сильно бы помог
DXTK
DXTK
вчера в 19:22, ред.
Думаю такой результат Челси всех устроил. Поттер оказался никакой волшебник, вся его магия закончилась против команды которую же сам и создал, и не смог обыграть, это феноменально,

PS Брайтон показал Поттеру какую команду он потерял и зря соблазнился большими деньгами.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:09
Кто бы мог подумать, что первое поражение Челси при Поттере будет именно на стадионе «Амэкс», на котором долгое время трудился нынешний тренер Челси. Де Дзебри так же одержал первую победу на посту главного тренера Брайтона. Чайки были сегодня лучше и заслужили эти три очка. Синим нужен форвард, ни Стерлинг, ни Обама не тянут, благо есть Хаверц который тянет атаку на себе, но им все равно недовольны....
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