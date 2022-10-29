«Челси» крупно проиграл «Брайтону», в матче 2 автогола

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вчера, 19:08

«Брайтон» крупно обыграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ (4:1).

Леандро Троссард вывел хозяев вперед уже на 5-й минуте. На 14-й Рубен Лофтус-Чик отметился автоголом, что увеличило разрыв в счете. Трево Чалоба на 42-й минуте также поразил свои ворота, но на 48-й Кай Хаверц позволил гостям отыграть один гол. Паскаль Гросс на 90+2-й установил окончательный счет.

После этой встречи «чайки» идут на 7-й позиции (18 пунктов), «синие» расположились на 5-ми (21 балл).