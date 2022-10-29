Нигматуллин: «„Армейцев“ можно поздравить с заслуженной победой»

Бывший вратарь сборной России прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» в РПЛ (1:0).

ЦСКА заслуженно победил, хотя нельзя сказать, что «Локомотив» плохо играл. Игра «Локо» была больше похожа на навал, нежели на разумный комбинационный футбол. В чём нельзя обвинить «Локомотив» — в отсутствии желания. Видимо, Фёдоров прививает это игрокам. Но пока нормальный конкурентоспособный футбол построить не получается, потому что мало времени прошло. Ещё и много молодёжи, которая не совсем соответствует большим задачам. «Армейцев» можно поздравить с заслуженной победой.