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Нигматуллин: «„Армейцев“ можно поздравить с заслуженной победой»

вчера, 21:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» в РПЛ (1:0).

ЦСКА заслуженно победил, хотя нельзя сказать, что «Локомотив» плохо играл. Игра «Локо» была больше похожа на навал, нежели на разумный комбинационный футбол. В чём нельзя обвинить «Локомотив» — в отсутствии желания. Видимо, Фёдоров прививает это игрокам. Но пока нормальный конкурентоспособный футбол построить не получается, потому что мало времени прошло. Ещё и много молодёжи, которая не совсем соответствует большим задачам. «Армейцев» можно поздравить с заслуженной победой.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:30
Измена в рядах ЛОКО!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:15
Игры армейцев без нервотрёпок не проходят, как то странно играют, чего то не хватает команде.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:06
Объективно рассудил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:05
ЦСКА с победой!!!
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