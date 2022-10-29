Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Фёдоров: «Игра мне понравилась, только результат не понравился»

вчера, 22:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров подвел итоги матча своей команды против ЦСКА в РПЛ (0:1).

Игра мне понравилась, только результат не понравился. Мы поменяли схему на три защитника, раньше думали это сделать. Но сомневались, смогут ли ребята сыграться. Выдался недельный цикл, решили поменять схему, сыграли неплохо, но одна ошибка — не хватило концентрации в штрафной. Мы знали, что ЦСКА использует быстрые атаки. Нам не хватило концентрации при их голе — не разобрали игроков в штрафной. Давно не было такой атмосферы на стадионе, болельщики дали нам импульс, которого не всегда хватает.

Марадишвили болел, сейчас провёл недельный цикл, сделали выбор в пользу него. Заслужил это своим отношением, тренировками. Наберёт кондиции — сегодня он провёл ещё не самую лучшую игру. Ненахов не играл латераля в такой схеме, ему не хватало объёма, поэтому поменяли его в перерыве.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Первый тренер Чалова Коваль: «Зачем Феде какая-то „Венеция“?»
Сегодня, 15:16
Гаджиев: «Гогниеву нужно быть сдержаннее»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Что Таджикистан, что сборная легионеров — одно и то же»
Сегодня, 13:50
Магкеев: «„Локомотив“ в матче с ЦСКА наиграл на ничью»
Сегодня, 12:41
Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера, нужно прощаться»
Сегодня, 11:58
Карпин: «Думаю, что легионеры из Европы не приедут в сборную»
Сегодня, 10:48
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:01
Из серии "Зарплата у меня хорошая...только маленькая"
112910415
112910415
сегодня в 07:22
примерно на равных играли
ДСА
ДСА
сегодня в 05:37
Слав богу, что Химки проиграли, да и Торпедо скорее всего уступит Спартаку.
протон
протон
сегодня в 01:10
Тренерское поражение. Глупое, как и Баринов ведущим ЦЗ. Удивительно, что Магкеев в эту схему буквально вошел как литой, а привёз голешник по сути один игрок. Как и уничтожил любое развитие при билд-апе. Тот же первый пас у Мампасси явно лучше.
Ненахову не хватило объема? А Живоглядову? Они бегали каждый по очереди тайм полностью в одиночестве, без поддержки, когда на левом фланге находилось по 3-4 игрока Локо в одной зоне. Просто не смог насытить зону, вот ответ. А не объем не понравился.
Как и выбор в старте в пользу КАМАНО (!)
Человек тупо каждую игру смотрит футбол, но он играет.
Сегодня я бы сказал даже команда была, увы, тренера не было.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 23:36
этот И.О. должен таким и остаться пока нормальный тренер не придет. Трещит он без умолку, а вот результата ноль
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:42
Марадишвили по словам папы должен был играть в основе, потому дескать и переходил в Локо. Поначалу так и было, но тренеры часто меняются парень сел в запас. Обратная ситуация произошла с Тикнизяном. Казалось что будет сидеть на лавке, а он заиграл и теперь он постоянно в основе. Часто судьба игрока зависит от симпатий тренера . И папа Кости чего то приуныл, а при переходе трещал без умолку.
64x2y6j7aemm
64x2y6j7aemm
вчера в 22:32
Результат это главное
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 