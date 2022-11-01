Глеб: «Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших лигах» .

Бывший футболист «Барселоны» сказал, что ничего не знает о полузащитнике «Динамо» . При этом Глеб допускает, что в РПЛ есть талантливые молодые игроки.

Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок.

Кто мог бы из российских футболистов заиграть в «Барселоне»? Мне надо почаще следить за российским чемпионатом. Уверен, в РПЛ много российских талантливых футболистов, которые могли бы заиграть на самом высоком уровне в Европе. Главное — захотеть уехать, быть настроенным. Это довольно непросто. Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших чемпионатах с игроками высокого уровня. Я приветствую такие смелые шаги.