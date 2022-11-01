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Глеб: «Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших лигах»

вчера, 18:44

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб сказал, что ничего не знает о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. При этом Глеб допускает, что в РПЛ есть талантливые молодые игроки.

Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок.

Кто мог бы из российских футболистов заиграть в «Барселоне»? Мне надо почаще следить за российским чемпионатом. Уверен, в РПЛ много российских талантливых футболистов, которые могли бы заиграть на самом высоком уровне в Европе. Главное — захотеть уехать, быть настроенным. Это довольно непросто. Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших чемпионатах с игроками высокого уровня. Я приветствую такие смелые шаги.

Во время моей карьеры меня звали в ЦСКА и «Спартак» — отказался, потому что нужно было доказывать свой уровень в Германии. Не жалею ли я, что не перешел в эти команды? Ну почему? Если бы у меня не было предложения из Европы, я бы перешел в «Спартак» или ЦСКА. Но когда выпадает такой шанс поиграть в Европе, нужно цепляться за него.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:56
Любой уровень чемпионата поднимается за счёт легионеров.
Если сильные легионеры не приезжают , то куда расти
Конечно есть исключение , когда талантливое поколение и они друг другу помогают расти ,но такое редко.
У каждого чемпионата есть свой потолок , где ты дальше расти не сможешь , кроме топ-5
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:09
Прогресс сборных заметен, про африканские лиги этого не скажешь. Это вопрос индивидуальностей. У наших нет и не может быть такого личного жизненного стимула, как у африканцев, пробиться в Европу. Им и в России не плохо - не Африка, всё-таки.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:00
А я разве об этом что-то говорил ???
А как африканский , азиатский футбол, стал прогрессировать ??? Камерун с Непомнящим и т.д. Что там в этих государствах играли Месси, Марадона, Роналдо ???
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:34
У каждой медали две стороны. Если все лучшие игроки будут уезжать в Европу, то как РПЛ повысит свой уровень?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:22, ред.
Глеб: «Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших лигах» .

На мой взгляд, всё что сказано Александром, всё в точку.

Невозможно прогрессировать в клубе низшей лиге. Или этот прогресс будет только в пределах этой лиги. Нужно быть там , где есть окружение высше классом, где ты как ребёнок можешь питаться тем , что интересует тебя и к чему ты можешь стремиться.

Для любого человека есть кумир к которому ты хочешь стремится, делать себя лучше и даже превзойти его. Это есть стимул. У некоторых есть природный дар, который тоже нужно развивать, некоторые стремятся к этому через пот и тренировочный процесс. У Захаряна есть от природы дарование, но это действительно требует работы и окружение ввиде классных игроков. Чтобы это для самого Арсена этот процесс стал интересен.

А есть такой факт что если он в своё время не получит это окружение и стимул к развитию, то может стать одним из тех многих . История футбола знает множество таких примеров перспективной молодёжи которые не попали в этот промежуток времени для развития. Кого-то сгубили высокие денежные контракты, кого-то преждевременный пиар и реклама, кого-то папа с мамой и агентом, решившие на молодом даровании срубить большой куш 💰 💰 💰 , а кто-то из них уже сам себя окрестил великим футболистом.

Не нужно раздувать вокруг Захаряна всё это, пусть паренёк работает с командой и добивается успехов сначала там где он играет. Лишний пиар может убить всё то что он может воспроизвести для своего развития и для болельщиков. И пусть у него всё получится, на радость близких и болельщиков.

Всем Добра !
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:58
Глеба к младшему брату в медиалигу собираются вроде как позвать, так что наверняка сейчас будет много интервью от него. Так и начнёт следить за РПЛ....:). Ну а так что, вот что значит "хороший пиар про Челси" и сразу выводы у всех "хороший игрок".... А с таким количеством новостей про себя - таланта Захарян скоро вообще перестанет играть....
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55, ред.
Глеб интересный парень : не знает игрока ,не видел как играет но уверен если в Челси позвали значит игрок хороший!
Гость
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