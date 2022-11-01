Глеб: «Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших лигах» .

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб сказал, что ничего не знает о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. При этом Глеб допускает, что в РПЛ есть талантливые молодые игроки.
Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок.
Кто мог бы из российских футболистов заиграть в «Барселоне»? Мне надо почаще следить за российским чемпионатом. Уверен, в РПЛ много российских талантливых футболистов, которые могли бы заиграть на самом высоком уровне в Европе. Главное — захотеть уехать, быть настроенным. Это довольно непросто. Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших чемпионатах с игроками высокого уровня. Я приветствую такие смелые шаги.
Во время моей карьеры меня звали в ЦСКА и «Спартак» — отказался, потому что нужно было доказывать свой уровень в Германии. Не жалею ли я, что не перешел в эти команды? Ну почему? Если бы у меня не было предложения из Европы, я бы перешел в «Спартак» или ЦСКА. Но когда выпадает такой шанс поиграть в Европе, нужно цепляться за него.
На мой взгляд, всё что сказано Александром, всё в точку.
Невозможно прогрессировать в клубе низшей лиге. Или этот прогресс будет только в пределах этой лиги. Нужно быть там , где есть окружение высше классом, где ты как ребёнок можешь питаться тем , что интересует тебя и к чему ты можешь стремиться.
Для любого человека есть кумир к которому ты хочешь стремится, делать себя лучше и даже превзойти его. Это есть стимул. У некоторых есть природный дар, который тоже нужно развивать, некоторые стремятся к этому через пот и тренировочный процесс. У Захаряна есть от природы дарование, но это действительно требует работы и окружение ввиде классных игроков. Чтобы это для самого Арсена этот процесс стал интересен.
А есть такой факт что если он в своё время не получит это окружение и стимул к развитию, то может стать одним из тех многих . История футбола знает множество таких примеров перспективной молодёжи которые не попали в этот промежуток времени для развития. Кого-то сгубили высокие денежные контракты, кого-то преждевременный пиар и реклама, кого-то папа с мамой и агентом, решившие на молодом даровании срубить большой куш 💰 💰 💰 , а кто-то из них уже сам себя окрестил великим футболистом.
Не нужно раздувать вокруг Захаряна всё это, пусть паренёк работает с командой и добивается успехов сначала там где он играет. Лишний пиар может убить всё то что он может воспроизвести для своего развития и для болельщиков. И пусть у него всё получится, на радость близких и болельщиков.
Всем Добра !
На мой взгляд, всё что сказано Александром, всё в точку.
Невозможно прогрессировать в клубе низшей лиге. Или этот прогресс будет только в пределах этой лиги. Нужно быть там , где есть окружение высше классом, где ты как ребёнок можешь питаться тем , что интересует тебя и к чему ты можешь стремиться.
Для любого человека есть кумир к которому ты хочешь стремится, делать себя лучше и даже превзойти его. Это есть стимул. У некоторых есть природный дар, который тоже нужно развивать, некоторые стремятся к этому через пот и тренировочный процесс. У Захаряна есть от природы дарование, но это действительно требует работы и окружение ввиде классных игроков. Чтобы это для самого Арсена этот процесс стал интересен.
А есть такой факт что если он в своё время не получит это окружение и стимул к развитию, то может стать одним из тех многих . История футбола знает множество таких примеров перспективной молодёжи которые не попали в этот промежуток времени для развития. Кого-то сгубили высокие денежные контракты, кого-то преждевременный пиар и реклама, кого-то папа с мамой и агентом, решившие на молодом даровании срубить большой куш 💰 💰 💰 , а кто-то из них уже сам себя окрестил великим футболистом.
Не нужно раздувать вокруг Захаряна всё это, пусть паренёк работает с командой и добивается успехов сначала там где он играет. Лишний пиар может убить всё то что он может воспроизвести для своего развития и для болельщиков. И пусть у него всё получится, на радость близких и болельщиков.
Всем Добра !
Если сильные легионеры не приезжают , то куда расти
Конечно есть исключение , когда талантливое поколение и они друг другу помогают расти ,но такое редко.
У каждого чемпионата есть свой потолок , где ты дальше расти не сможешь , кроме топ-5
Если сильные легионеры не приезжают , то куда расти
Конечно есть исключение , когда талантливое поколение и они друг другу помогают расти ,но такое редко.
У каждого чемпионата есть свой потолок , где ты дальше расти не сможешь , кроме топ-5