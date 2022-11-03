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Малафеев: «Вариант продолжения карьеры Лунёва в „Зените“ маловероятен»

вчера, 16:23

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о возможном возвращении в питерский клуб вратаря «Байера» Андрея Лунёва.

Я согласен с тем, что Андрею действительно было бы проще заиграть в РПЛ. Он сильный вратарь — многие клубы не отказались бы иметь в своем составе такого голкипера. В свете всех событий в мировом спорте надо понимать ситуацию изнутри: если у него действительно есть перспективы побороться за место в составе — это одно, если таких перспектив у него нет только потому, что он россиянин — это уже совсем другой разговор.

Но как мне кажется, Лунёв в принципе изначально понимал, в какие условия он уезжает, и никто не рассчитывал, что ему легко достанется место в составе. Не думаю, что лично он будет что-то менять в ближайшее время. Я не вижу предпосылок тому, чтобы Андрей по спортивным принципам сейчас все бросил и поехал за постоянной игровой практикой в тот же российский чемпионат. Я допускаю, что он может доработать свой контракт и уже тогда думать об альтернативных вариантах продолжения карьеры. Но пока он все-таки поборется за место в составе «Байера».

Что касается его возвращения в «Зенит», то, судя по тому, как они с клубом расставались, это очень сложно представить. Думаю, вариант продолжения карьеры Лунёва в «Зените» маловероятен.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:30
Ничто не вечно под луной.
протон
протон
вчера в 20:45
Большую глупость, как возвращение суперлавочника Лунёва, и придумать нельзя. А вот поему не ставят Ивана, большой вопрос. Исходя из проведённых им игр, он на голову лучше Кержакова...
ys2hhatw4tvk
ys2hhatw4tvk
вчера в 16:40
Значит нужен новый вратарь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Тоже считаю, что это отрезанный ломоть...
Гость
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