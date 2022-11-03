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Шишкин отметил изменения в игре «Спартака» при Абаскале

вчера, 16:04

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о работе Гильермо Абаскаля во главе «красно-белых».

Сами игроки отмечают, что сменилась игра – это основная заслуга тренера, благодаря которому «Спартак» и находится на лидирующих позициях. Каждому нашёл позицию на поле и правильно их использует. Все, кто играют в атакующих линиях, смотрятся очень прилично: Соболев, Промес, Николсон, Зобнин. Опорные полузащитники очень часто подключаются к атаке. Про крайних защитников и не говорю, они всегда в атаке. Это все работа тренера.

Ещё хотелось бы отметить, что физически очень хорошо команда выглядит на протяжении всего матча, очень много забивает. Хотелось бы пожелать, чтобы во втором круге все это продолжалось.

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drug01
drug01
вчера в 16:42
Результат говорит сам за себя
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:08
Игра конечно изменилась в лучшую сторону.
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