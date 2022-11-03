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Соболев: «Из молодых игроков „Спартака“ молодец Литвинов»

вчера, 21:46

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о молодых игроках московского клуба.

Из молодых игроков «Спартака» молодец Литвинов. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперёд, очень работоспособный ― суперский полузащитник. Ещё год-полтора, обрастёт мясом ― будет топом. Ещё и парень хороший.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:24
С высоты прожитых лет Соболеву конечно видней...

Удивительно что он в таком преклонном возрасте ещё запоминает фамилии молодых игроков...
ДСА
ДСА
сегодня в 03:35
По мне так Литвинов постоянно косячит и привозит голы.
протон
протон
сегодня в 00:37
Пруцев очень старательный
С двумя моторами хоть и не габаритные, но очень работоспособный
Уже в Самаре очень хорош был
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:10
Рановато ещё Соболеву давать оценки другим игрокам! А то уже наверное и Мостовой напрягся! Глядишь по окончании карьеры Соболев подвинет царя на Матч ТВ!
makkie
makkie
вчера в 21:58
Да все молодые сейчас радуют в Спартаке.

Денисов, Пруцев, Игнатов, Литвинов, Маслов... один Умяров расстраивает, а с Рассказовым давно всё понятно ))
Гость
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