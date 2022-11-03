Соболев: «Из молодых игроков „Спартака“ молодец Литвинов»

Нападающий «Спартака» высказался о молодых игроках московского клуба.

Из молодых игроков «Спартака» молодец Литвинов. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперёд, очень работоспособный ― суперский полузащитник. Ещё год-полтора, обрастёт мясом ― будет топом. Ещё и парень хороший.