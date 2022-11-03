Ильзат Ахметов высказался о попадании в расширенный лист сборной России

Футболист «Краснодара» высказался о попадании в расширенный список сборной России.

Эмоции? Да я сам только что узнал. Я очень рад, ведь выступать за сборную – это большая честь. Это пока расширенный список, а там уже, как будет объявлен окончательный, то уже будет другая радость.

Конечно, носить футболку сборной – это всегда престиж и ответственность большая, поэтому тут нет разницы официальная или товарищеская игра. На каждую игру надо выходить и доказывать, что ты достоин футболки сборной России.