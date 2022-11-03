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Ильзат Ахметов высказался о попадании в расширенный лист сборной России

вчера, 20:13

Футболист «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о попадании в расширенный список сборной России.

Эмоции? Да я сам только что узнал. Я очень рад, ведь выступать за сборную – это большая честь. Это пока расширенный список, а там уже, как будет объявлен окончательный, то уже будет другая радость.

Конечно, носить футболку сборной – это всегда престиж и ответственность большая, поэтому тут нет разницы официальная или товарищеская игра. На каждую игру надо выходить и доказывать, что ты достоин футболки сборной России.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 22:26, ред.
Не понимаю, если честно, почему ЦСКА не продлил с ним контракт - видимо тут какие-то подковерные агентские игры. Сейчас в Краснодаре он реально начал раскрываться на позиции вингера и будь чуть больше в команде налажено взаимодействие, он мог бы вообще там круто выстрелить. Странно, неужели Федотову сейчас не нужен бы был для обоймы такой технарь, способный вспороть свой фланг, войти в штрафную и отдать точный пас? У него есть и дриблинг и пас и умение работать с мячом и видение поля. Удара конечно у него нет, но удара у многих нет и не было, что не помешало им стать мировыми звездами. Вообще для меня это очень странно видеть как такой талант не может полностью раскрыться. Жаль, если всё это пропадет даром. Но для меня несомненно, попади он к нужному тренеру в свою команду, мы увидели бы совершенно другого Ильзата, про которого никто бы даже и на стал вспоминать истории про бухгалтерию и отдел кадров...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
    Izmar
    Izmar
    вчера в 20:24
    Ничего удивительного, сейчас туда берут всех желающих.
    Гость
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