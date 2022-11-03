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Чернышов высказался о разочарованиях первого круга Премьер-Лиги

вчера, 21:05

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о разочарованиях первого круга РПЛ.

Разочаровал «Локомотив», команда еще совсем недавно выигрывала Кубок и чемпионат России, боролась за призовые места, играла в Лиге чемпионов и за короткий отрезок времени команда уже находится на четырнадцатом месте и вероятно, будет бороться за то, чтобы остаться в РПЛ. «Локомотив» — главное разочарование по итогам первого круга.

Большим разочарованием также стал и «Сочи», который после второго места в прошлом сезоне сейчас находится в нижней части турнирной таблицы.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:37
Локомотив, Химки и Торпедо - что главные неудачники этого сезона. И сложно сказать кто из них более разочаровал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:56
Локомотивом скоморохи правят вот и результат. Один цорн только чего стоил....)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:50
Кто только не тренировал спартак, такого чернышова даже не припомню.
drug01
drug01
вчера в 21:32
впереди много игр и можно поднять стоп кран
pomor45
pomor45
вчера в 21:18
Локомотив не разочаровал, а ошарашил. Так даже на запасном пути стоять нельзя.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:11
У всех свои взгляды.
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