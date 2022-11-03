Чернышов высказался о разочарованиях первого круга Премьер-Лиги

Экс-тренер «Спартака» поделился мнением о разочарованиях первого круга РПЛ .

Разочаровал «Локомотив», команда еще совсем недавно выигрывала Кубок и чемпионат России, боролась за призовые места, играла в Лиге чемпионов и за короткий отрезок времени команда уже находится на четырнадцатом месте и вероятно, будет бороться за то, чтобы остаться в РПЛ . «Локомотив» — главное разочарование по итогам первого круга.

Большим разочарованием также стал и «Сочи», который после второго места в прошлом сезоне сейчас находится в нижней части турнирной таблицы.