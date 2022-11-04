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В «Ахмате» прокомментировали вызов Садулаева в сборную России

сегодня, 00:23

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о вызове футболиста Лечи Садулаева в сборную России.

Пока комментировать нечего, раз его включили в расширенный список, значит, наверное, заслужил. А когда уже попадет в заявку сборной, порадуемся за него. Естественно, мы рады, я думаю, что он сам радуется этому. Но это только расширенный список, он должен стремиться попасть в состав сборной, к чему мы его и призываем всегда.

У нас есть тренер национальной команды Валерий Георгиевич Карпин, раз он его включил в список, значит, человек, наверное, заслужил. Он, наверное, хочет поближе познакомиться, понять. Пока это, скажем так, аванс, который нужно отрабатывать.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:11
Удачи Лечи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:46
В Сборную уже не так много желающих!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:56
Это расширенный список, ничего удивительного в этом нет . Просмотр , а там видно будет.
Гость
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