В «Ахмате» прокомментировали вызов Садулаева в сборную России

Генеральный директор «Ахмата» высказался о вызове футболиста в сборную России.

Пока комментировать нечего, раз его включили в расширенный список, значит, наверное, заслужил. А когда уже попадет в заявку сборной, порадуемся за него. Естественно, мы рады, я думаю, что он сам радуется этому. Но это только расширенный список, он должен стремиться попасть в состав сборной, к чему мы его и призываем всегда.

У нас есть тренер национальной команды Валерий Георгиевич Карпин, раз он его включил в список, значит, человек, наверное, заслужил. Он, наверное, хочет поближе познакомиться, понять. Пока это, скажем так, аванс, который нужно отрабатывать.