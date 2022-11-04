Соболев: «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе»

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением о Fan ID.
Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты – было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно.
По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке – две разные истории.
Что он дает? Порядок - так мы с семьей на хоккей, баскетбол ходим без всякого ай ди. И ничего. На стадионе все нормально. Билеты на поезд по паспорту покупать можно, а на футбол нельзя? Как это? Что, мой паспорт хуже ай ди? За чем моей жене оформлять что-то, идти в МФЦ, если она один, может быть два раза за сезон сходит на футбол. Так что как минимум трех болельщиков футбол потерял. Понятно что мы отстранены в евро аренах футбола интерес немного упал к этому виду спорта по всей стране. еще ввели этот фан ид и добивают этим.
Что он дает? Порядок - так мы с семьей на хоккей, баскетбол ходим без всякого ай ди. И ничего. На стадионе все нормально. Билеты на поезд по паспорту покупать можно, а на футбол нельзя? Как это? Что, мой паспорт хуже ай ди? За чем моей жене оформлять что-то, идти в МФЦ, если она один, может быть два раза за сезон сходит на футбол. Так что как минимум трех болельщиков футбол потерял. Понятно что мы отстранены в евро аренах футбола интерес немного упал к этому виду спорта по всей стране. еще ввели этот фан ид и добивают этим.