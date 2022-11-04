Соболев: «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе»

Форвард «Спартака» и сборной России поделился мнением о Fan ID.

Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты – было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно.

По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке – две разные истории.