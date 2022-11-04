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Соболев: «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе»

вчера, 04:30

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением о Fan ID.

Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты – было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно.

По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке – две разные истории.

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Все комментарии
Asper
Asper ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:00
Наверно, этим словом он не имел ввиду, что его угнетают, а в значении "нагоняющий неприятные чувства"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:11
Во какой,только пару матчей как перестал падать,а уже законы Российской федерации оспаривает.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 08:41
Если коротко, то хотели как лучше, получилось как всегда.
протон
протон
вчера в 08:39
Скоро никого на трибунах не будет. Любому нормальному человеку понятно, что Fan ID это просто регресс.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:14
Опять ? В Киргизии нет Фан ИДИ ?
Недоработки парламента !
lotsman
lotsman
вчера в 07:54
Бедный угнетённый. Для красного словца сказано.
drixor
drixor
вчера в 07:15
Фан-Уйди одна из бредней которыми насаждают футбол...
1)56ьное новшество про пассивный вне игры совсем сырой,
вроде и задумка не плохая,но не продумана, надо было добавить,что пассивным считается если игрок не участвующий в комбинации находится хотя бы за пределами вратарской!
2) Даже на старом стадионе "Петровский" мы на фансектор всегда выкупали абоны только после собеседования в клубе,строго по паспортам и каждый новый сезон,при этом старший сектора всегда по ноуту мог посмотреть любую игру и видеть был ли я на месте и как себя вёл!!!
3) Приняли правило ,что если мяч отскочил от любой другой части тела в руку,то игра рукой не считается,но нашим судейкам наплевать и "судят" как хотят!
4) Линию вне игры я в любительском фотошопе прочерчу за 5 мин,а любой айтишник за несколько секунд и не надо никаких дорогостоящих программ!
Ворью из рпл,рфс,кдк и т.п. лишь бы карманы набить,а на сам футбол на94!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:10, ред.
Фан ID - 76-я по угнетающности проблема нашего футбола...
Был бы футбол красоты неписанной и мастерства невиданного - никакой бы Фан ID не остановил народ футболожаждущий....

Но надо признать...чиновники погорячились...
Бессилье и неуменье навести порядок без неумных решений - привело к ненормальной ситуации...
Непрофессионально...
протон
протон
вчера в 06:53, ред.
Когда до чиновников дойдет, что этот фан ай ди полностью провалился? Или они думают , что ух какую классную штуку придумали и от гордости за себя вокруг ничего не видят? Или просто тупо освоили баблишко как оно водится?Приятно, конечно, пустые стадионы видеть...
Что он дает? Порядок - так мы с семьей на хоккей, баскетбол ходим без всякого ай ди. И ничего. На стадионе все нормально. Билеты на поезд по паспорту покупать можно, а на футбол нельзя? Как это? Что, мой паспорт хуже ай ди? За чем моей жене оформлять что-то, идти в МФЦ, если она один, может быть два раза за сезон сходит на футбол. Так что как минимум трех болельщиков футбол потерял. Понятно что мы отстранены в евро аренах футбола интерес немного упал к этому виду спорта по всей стране. еще ввели этот фан ид и добивают этим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:48
Это самая обсуждаемая тема в России и СНГ !
9nutkscjmn5c
9nutkscjmn5c
вчера в 05:01
Попытка поставить каждому болеле тавро на лоб - яркая иллюстрация всего происходящего в стране. Здравствуй, КНДР!
zz45hb2sxm3q
zz45hb2sxm3q
вчера в 04:36
Большего вреда нашему футболу нанести было невозможно
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