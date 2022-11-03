Солдатенков: «Играть за свою страну — это престижно»

Защитник «Крыльев Советов» , который попал в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор, высказался о мотивации при выступлении за национальную команду.

Мотивация играть в сборной России, думаю, не пропадает ни у кого из футболистов. Играть за свою страну — это всё-таки престижно, пусть и не в официальных матчах.

За счёт чего молодые игроки «Крыльев» регулярно получают вызов в сборную России? Все ребята индивидуально сильные. Валерий Георгиевич хочет посмотреть каждого на сборах, как мы себя проявим.