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Солдатенков: «Играть за свою страну — это престижно»

вчера, 21:55

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, который попал в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор, высказался о мотивации при выступлении за национальную команду.

Мотивация играть в сборной России, думаю, не пропадает ни у кого из футболистов. Играть за свою страну — это всё-таки престижно, пусть и не в официальных матчах.

За счёт чего молодые игроки «Крыльев» регулярно получают вызов в сборную России? Все ребята индивидуально сильные. Валерий Георгиевич хочет посмотреть каждого на сборах, как мы себя проявим.

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