«Зенит» проиграл в домашнем матче РПЛ впервые с октября 2021 года

«Зенит» дома проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года (1:2 против «Сочи»), беспроигрышная серия «сине-бело-голубых» составляла 17 матчей.
«Зенит» дома проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года (1:2 против «Сочи»), беспроигрышная серия «сине-бело-голубых» составляла 17 матчей.
Бавария не проигрывает в чемпионате дома - 10 месяцев...
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Реал не проигрывает в чемпионате дома - 7 месяцев...
Зенит не проигрывает в чемпионате дома - 13 месяцев...
Бавария не проигрывает в чемпионате дома - 10 месяцев...
Манчестер Сити не проигрывает в чемпионате 9 месяцев...
Реал не проигрывает в чемпионате дома - 7 месяцев...
Зенит не проигрывает в чемпионате дома - 13 месяцев...