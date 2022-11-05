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«Зенит» проиграл в домашнем матче РПЛ впервые с октября 2021 года

вчера, 23:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Зенит» дома проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года (1:2 против «Сочи»), беспроигрышная серия «сине-бело-голубых» составляла 17 матчей.

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Все комментарии
dh7yxa638epx
dh7yxa638epx
сегодня в 05:57, ред.
Пора судьям перестать лизать причинное место у типа топ клуба рпл, это очередная дорогая игрушка на деньги народного достояния
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:56, ред.
Допустимо....

Бавария не проигрывает в чемпионате дома - 10 месяцев...
Манчестер Сити не проигрывает в чемпионате 9 месяцев...
Реал не проигрывает в чемпионате дома - 7 месяцев...

Зенит не проигрывает в чемпионате дома - 13 месяцев...
2757ae86gcjz
2757ae86gcjz
сегодня в 05:54
За Ахмат не топлю, но вчера Ахмат - сила!! Унизил сборную бразилии 😂
668xuum8j7w2
668xuum8j7w2
сегодня в 05:52
Я возмущён, почему опять не поставили пенальти в ворота зенита, ведь другие судьи в рпл однознано трактуют это как увелечение площади тела!!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:16
Просто пора уже настала.Как и значительной части состава пора на выход.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:38
Все бывает в первый раз,а потом как поедет.
Гость
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