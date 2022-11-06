Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Лидеры теряют очки, а их конкуренты приближаются. Итоги 16-го тура РПЛ

вчера, 22:05

В 16-м туре два лидера в борьбе за чемпионство потеряли очки — «Зенит» (39 очков) уступил «Ахмату», а «Спартак» (33 балла) сыграл вничью с «Сочи». Грозненцы поднялись на 5-е место (26 очков), «Сочи» остался на 9-й строчке (22 балла). Поражение ЦСКА в матче с «Пари НН» позволило «Ростову», который переиграл «Динамо», подняться на 3-ю строчку (32 пункта). «Краснодар» после ничьей с «Факелом» спустился на 7-ю строчку (25 очков), воронежцы остались на 13-й позиции (13 баллов). «Крылья Советов» победили «Торпедо» и поднялись на 10-е место, ничья «Урала» с «Локомотивом» переместила коллектив Виктора Ганчаренко на 11-ю позицию (18 пунктов). «Красно-зеленые» находятся на 14-м месте (13 баллов). Замыкают таблицу «Химки» (12 очков) и «Торпедо» (6 баллов).

«Химки» — «Оренбург» 2:0
Голы: Руденко Александр 50, Магомедов Бутта 66

«Сочи» — «Спартак» 1:1
Голы: Заика Кирилл 44 — Промес Квинси 7

«Зенит» — «Ахмат» 1:2
Голы: Мостовой Андрей 65 — Харин Евгений 1, Конате Мохамед 8

«Факел» — «Краснодар» 3:3
Голы: Акбашев Роман 11, Квеквескири Ираклий 72, Квеквескири Ираклий 84 — Кордоба Джон 29, Баньяц Михайло 43 (пенальти), Ионов Алексей 62

«ЦСКА» — «Пари НН» 0:1
Гол: Александров Виктор 67

«Урал» — «Локомотив» 2:2
Голы: Газинский Юрий 67, Филипенко Егор 90 — Миранчук Антон 16, Филипенко Егор 90+6 (автогол)

«Торпедо» — «Крылья Советов» 0:2
Голы: Костанса Фернандо 34, Пиняев Сергей 47

«Ростов» — «Динамо» 2:1
Голы: Щетинин Кирилл 66, Глебов Данил 83 — Тюкавин Константин 87

Лидеры теряют очки, а их конкуренты приближаются. Итоги 16-го тура РПЛ

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» возвращается в лидеры, но всё только впереди. Обзор тура в топ-5
Сегодня, 01:41
«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью, в матче 3 удаления
Сегодня, 01:03
Гол бывшего защитника «Спартака» помог «Марселю» одолеть «Лион»
Сегодня, 00:48
«Ювентус» переиграл «Интер» и идёт в топ-5 Серии А
Сегодня, 00:39
«Вильярреал» уступил «Мальорке»
Вчера, 22:24
«Лацио» одержал победу в римском дерби
Вчера, 22:14
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:28
Очень непонятно куда с такой игрой стремится клуб ЦСКА, я думаю в призерах им не быть точно.
Союзник противников
Союзник противников ответ minai (раскрыть)
вчера в 23:52
Плюсую лишь как юмор,пусть и чёрный,в нашей ситуации.Поставим вопрос по-другому :Первое место отдаём чемпиону ГАЗПРОМА,выступающему вне конкурса(с зачётом очков в играх с ним).Разыгрываются серебряная и бронзовая медали,в связи со сложившимся международным положением (точнее-бесправием нашего футбола),внезапно вновь обретшими определённую ценность,и преждевременной смертью устоявшегося мнения о ценности лишь одного титула чемпиона.Плюс,обладатель Кубка страны.Вот и хоть пространное,но обоснование необходимости продолжения мучений и борьбы.
minai
minai ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:43
Согласен. По-этому предлагаю поздравить Зенит с очередным чемпионством и разойтись.
Futurista
Futurista
вчера в 23:42, ред.
У Спартака 33 очка...как Валера завещал)...правда после 16 туров)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:38, ред.
В принципе,ничего не изменилось,поэтому громкий заголовок отправляем в топку.Что,кто-то всерьёз считает,что "Зенит" утратил свои позиции? "Кто хотит на Колыму-выходи по одному,там у вас наступит сразу просветление в уму!""..
Что,круг претендентов на оставшиеся медали,в лице "Спартака",ЦСКА."Ростова","Динамо" и "Краснодара" изменился,или вы хотите в него добавить "Ахмат",Крылья советов" ,нынешний "Сочи" и "Оренбург" ???Ну добавьте,потешьте своё самолюбие! Я больше скажу:Даже пролетающее конкретно "Торпедо" определённым образом участвует в распределении мест,ибо нанесло поражение ЦСКА.Но это совсем не означает,что это-претендент на успех.Каждый будет решать свои задачи,но никаких прорывов в подлунном мире не наблюдается,и любой команде из перечисленных в топе,занявшей одно из двух "свободных мест",никто не удивится. Вот и всё.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 23:18
На то вы и трезвый повар, а не пьяный.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:17
Для многих, кто не болеет за "Зенит", поражение команды вселяет надежду его ближайшим преследователям на продолжение борьбы за чемпионский титул. Шанс мизерный, но он есть.
С другой стороны, команда из Санкт-Петербурга после потери трёх очков постарается всем доказать, что поражение было хотя и неожиданным, но случайным. По этой причине "Зенит" в следующих матчах будет рвать и метать, в связи с чем я не завидую его соперникам.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:38
Настоящий день народного единства - все денежные мешки обкакались !
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:34
Я ещё до начала чемпионата писал что Зенит снова станет чемпионом. Вопрос только за сколько туров до окончания. Это легко проверить по моим комментам в профиле
А со 2 по 16 места будет борьба
zooveterinar
zooveterinar ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:24
Интрига,за второе,третье место да,она будет,а с первым все ясно!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:22
Зенит,еще да лидер!!и то ,что они потеряли очки,это ничего,потомучто задел,в шесть очков,чтобы,тот же Спартак догнал и обошёл нужно питерцам проиграть три игры подряд!!! Вопрос,кто второй лидер?!!? Спартак??! Ну это смешно!!! В таблице,со второго,по пятое место,по-факту все лидеры,плюс,минус два,три очка разницы между всей четверкой!!!
pomor45
pomor45
вчера в 22:20
Броуновское движение тоже закономерность, но искать в нём логику, тем более, строить прогнозы - занятие для бездельников и журналистов.
ABir
ABir
вчера в 22:13
16 тур привёл к весьма неожиданным результатам, но он показал, что в нашем чемпионате интрига продолжает жить, борьба продолжается на всех этажах турнирной таблицы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:13
Кони такими тэмпами и в тройку не попадут!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 