Лидеры теряют очки, а их конкуренты приближаются. Итоги 16-го тура РПЛ

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вчера, 22:05

В 16-м туре два лидера в борьбе за чемпионство потеряли очки — «Зенит» (39 очков) уступил «Ахмату», а «Спартак» (33 балла) сыграл вничью с «Сочи». Грозненцы поднялись на 5-е место (26 очков), «Сочи» остался на 9-й строчке (22 балла). Поражение ЦСКА в матче с «Пари НН» позволило «Ростову», который переиграл «Динамо», подняться на 3-ю строчку (32 пункта). «Краснодар» после ничьей с «Факелом» спустился на 7-ю строчку (25 очков), воронежцы остались на 13-й позиции (13 баллов). «Крылья Советов» победили «Торпедо» и поднялись на 10-е место, ничья «Урала» с «Локомотивом» переместила коллектив Виктора Ганчаренко на 11-ю позицию (18 пунктов). «Красно-зеленые» находятся на 14-м месте (13 баллов). Замыкают таблицу «Химки» (12 очков) и «Торпедо» (6 баллов).

«Химки» — «Оренбург» 2:0

Голы: Руденко Александр 50, Магомедов Бутта 66

«Сочи» — «Спартак» 1:1

Голы: Заика Кирилл 44 — Промес Квинси 7

«Зенит» — «Ахмат» 1:2

Голы: Мостовой Андрей 65 — Харин Евгений 1, Конате Мохамед 8

«Факел» — «Краснодар» 3:3

Голы: Акбашев Роман 11, Квеквескири Ираклий 72, Квеквескири Ираклий 84 — Кордоба Джон 29, Баньяц Михайло 43 (пенальти), Ионов Алексей 62

« ЦСКА » — «Пари НН» 0:1

Гол: Александров Виктор 67

«Урал» — «Локомотив» 2:2

Голы: Газинский Юрий 67, Филипенко Егор 90 — Миранчук Антон 16, Филипенко Егор 90+6 (автогол)

«Торпедо» — «Крылья Советов» 0:2

Голы: Костанса Фернандо 34, Пиняев Сергей 47