Лидеры теряют очки, а их конкуренты приближаются. Итоги 16-го тура РПЛ

В 16-м туре два лидера в борьбе за чемпионство потеряли очки — «Зенит» (39 очков) уступил «Ахмату», а «Спартак» (33 балла) сыграл вничью с «Сочи». Грозненцы поднялись на 5-е место (26 очков), «Сочи» остался на 9-й строчке (22 балла). Поражение ЦСКА в матче с «Пари НН» позволило «Ростову», который переиграл «Динамо», подняться на 3-ю строчку (32 пункта). «Краснодар» после ничьей с «Факелом» спустился на 7-ю строчку (25 очков), воронежцы остались на 13-й позиции (13 баллов). «Крылья Советов» победили «Торпедо» и поднялись на 10-е место, ничья «Урала» с «Локомотивом» переместила коллектив Виктора Ганчаренко на 11-ю позицию (18 пунктов). «Красно-зеленые» находятся на 14-м месте (13 баллов). Замыкают таблицу «Химки» (12 очков) и «Торпедо» (6 баллов).
«Химки» — «Оренбург» 2:0
Голы: Руденко Александр 50, Магомедов Бутта 66
«Сочи» — «Спартак» 1:1
Голы: Заика Кирилл 44 — Промес Квинси 7
«Зенит» — «Ахмат» 1:2
Голы: Мостовой Андрей 65 — Харин Евгений 1, Конате Мохамед 8
«Факел» — «Краснодар» 3:3
Голы: Акбашев Роман 11, Квеквескири Ираклий 72, Квеквескири Ираклий 84 — Кордоба Джон 29, Баньяц Михайло 43 (пенальти), Ионов Алексей 62
«ЦСКА» — «Пари НН» 0:1
Гол: Александров Виктор 67
«Урал» — «Локомотив» 2:2
Голы: Газинский Юрий 67, Филипенко Егор 90 — Миранчук Антон 16, Филипенко Егор 90+6 (автогол)
«Торпедо» — «Крылья Советов» 0:2
Голы: Костанса Фернандо 34, Пиняев Сергей 47
«Ростов» — «Динамо» 2:1
Голы: Щетинин Кирилл 66, Глебов Данил 83 — Тюкавин Константин 87
Что,круг претендентов на оставшиеся медали,в лице "Спартака",ЦСКА."Ростова","Динамо" и "Краснодара" изменился,или вы хотите в него добавить "Ахмат",Крылья советов" ,нынешний "Сочи" и "Оренбург" ???Ну добавьте,потешьте своё самолюбие! Я больше скажу:Даже пролетающее конкретно "Торпедо" определённым образом участвует в распределении мест,ибо нанесло поражение ЦСКА.Но это совсем не означает,что это-претендент на успех.Каждый будет решать свои задачи,но никаких прорывов в подлунном мире не наблюдается,и любой команде из перечисленных в топе,занявшей одно из двух "свободных мест",никто не удивится. Вот и всё.
Что,круг претендентов на оставшиеся медали,в лице "Спартака",ЦСКА."Ростова","Динамо" и "Краснодара" изменился,или вы хотите в него добавить "Ахмат",Крылья советов" ,нынешний "Сочи" и "Оренбург" ???Ну добавьте,потешьте своё самолюбие! Я больше скажу:Даже пролетающее конкретно "Торпедо" определённым образом участвует в распределении мест,ибо нанесло поражение ЦСКА.Но это совсем не означает,что это-претендент на успех.Каждый будет решать свои задачи,но никаких прорывов в подлунном мире не наблюдается,и любой команде из перечисленных в топе,занявшей одно из двух "свободных мест",никто не удивится. Вот и всё.