Дубль Салаха помог «Ливерпулю» переиграть «Тоттенхэм»

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вчера, 21:26

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в матче 15-го тура АПЛ (1:2).

Мохамед Салах открыл счет на 11-й минуте, а на 40-й он оформил дубль. У хозяев на 70-й минуте забил Харри Кейн.

«Шпоры» идут на 4-м месте (26 баллов), «Ливерпуль» расположился на 8-й строчке (19 пунктов).