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Дубль Салаха помог «Ливерпулю» переиграть «Тоттенхэм»

вчера, 21:26
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в матче 15-го тура АПЛ (1:2).

Мохамед Салах открыл счет на 11-й минуте, а на 40-й он оформил дубль. У хозяев на 70-й минуте забил Харри Кейн.

«Шпоры» идут на 4-м месте (26 баллов), «Ливерпуль» расположился на 8-й строчке (19 пунктов).

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Все комментарии
YNWA
YNWA
сегодня в 02:37
Ливерпуль с победой!!!
протон
протон
сегодня в 00:27
Какие же матчи крутые с Ливерпулем. С Сити, Арсеналом, теперь с Тоттенхэмом. Просто не возможно оторваться от матча. Странно что у Ливерпуля больше не работает главное оружие Клоппа контратаки. Тоттенхэм отлично играл. Ливерпуль с победой.
Самое главное, чтоб после победы над шпорами, мерсисайдцы снова не проиграли кому-то из аутсайдеров, как это было после сити
А то толку от таких побед
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:28
Красных с нелегкой победой!
Migelito
Migelito ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:05
Такой косяк может любой игрок упороть. Зато потом как электровеник носился. Никто не застрахован от ошибок. Конте даже с Соном пытается в автобус играть. Правильно комментаторы сказали, что они никогда так играть не будут 90 минут. Конте в чем то поднял Тоттенхэм, в чем то сам и сдерживает
bsww
bsww
вчера в 22:05
Вот и славно, теперь надо обыграть Саутгемптон для подтверждения в участии БОРЬБЫ ЗА МЕДАЛИ
Муслим90
Муслим90
вчера в 22:00, ред.
Обыгрывает МС, ТТХ и проигрываем Лидсу и Ноттингему)) Тяжёлый сезон нас ждёт. Всех красных с победой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Во-во... Их и в 2005-м лихорадило..., когда в АПЛ финишировали 5-ми, но взяли "ушастого".
Думаю Клопп будет не против подобного лихорадочного сценария.
Zak11
Zak11 ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 21:42
Пока в команде есть такие игроки как Дайер, который сегодня серьёзно лажанул - о какой силе может речь идти?
dok66
dok66
вчера в 21:34
Ливерпуль лихорадит . Сегодня хороший матч . Что будет завтра - никто не знает . В любоМ случае - с победой !
Migelito
Migelito
вчера в 21:33
Один из лучших матчей. которые пока были. Тяжелейшая победа. Тоттенхэм очень силен. Так прижать пусть и кризисный Ливерпуль во втором тайме дорогого стоит. В кои то веки ругать никого не хочется. С победой наших, впереди святые в соперниках
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:33
Респект Конте за второй тайм.
Когда ТТХ мячик быстро двигает и передаёт низом, то пасуют многие, в том числе и Ливерпуль. Ванька Перишич мог забивать (снаряд угодил в перекладину)..., ну а ответный гол "шпор" с правого фланга через многоходовку - просто на загляденье.

Ливер с победой. Салаху с Нуньесом - матч однозначно в зачёт.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:32
Что за матч выдали команды на Hotspur Stadium!!! Какие разные два тайма! Браво!
Если откинуть клубные пристрастия, то шпоры точно не заслуживали поражения в этой игре! Просто сумашедший второй тайм в их исполнении! Гоняли Ливерпуль как детей, просто вдавливали их в штрафную....!
Ливерпулю браво за стойкость, такие победы тоже дорогово стоят. Но укреплять состав зимой нужно, видно что нет сильных игроков на лавке. Еще раз спасибо командам за матч!
Zak11
Zak11
вчера в 21:31
Второй тайм был за Тоттенхэмом всё таки, но реализация в целом подводит. Ливерпулю повезло больше, индивидуальные грубейшие ошибки в обороне подарили голы Салаху. Дайера вообще пора уже давно слить из клуба.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:30
Лучший матч дня...
DVL
DVL
вчера в 21:29, ред.
Всех красных с победой! Во втором тайме дали слабину, но отстояли победу. Очень понравилась игра Конате, один из лучших на поле
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:29, ред.
Посмотрел игру, Ливерпуль с победой!

Тоттенхэм завелся только с выходом Кулусевски и Доэрти. Эти двое как раз по участвовали в голевой атаке. Кажется в этом сезоне Тоттенхэм провалил экзамен на выход в зону ЛЧ. Поражение от МЮ, Ньюкасла, а теперь от Ливерпуля ставит крест на амбициях.

Не удивлюсь очередному тусклому сезону без трофеев в районе 5-6 места.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:28
привоз Дайера сильно облегчил им задачу. Так бы ТТх заставил бы их попотеть еще больше
Гость
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