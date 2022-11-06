Дубль Салаха помог «Ливерпулю» переиграть «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в матче 15-го тура АПЛ (1:2).
Мохамед Салах открыл счет на 11-й минуте, а на 40-й он оформил дубль. У хозяев на 70-й минуте забил Харри Кейн.
«Шпоры» идут на 4-м месте (26 баллов), «Ливерпуль» расположился на 8-й строчке (19 пунктов).
Тоттенхэм завелся только с выходом Кулусевски и Доэрти. Эти двое как раз по участвовали в голевой атаке. Кажется в этом сезоне Тоттенхэм провалил экзамен на выход в зону ЛЧ. Поражение от МЮ, Ньюкасла, а теперь от Ливерпуля ставит крест на амбициях.
Не удивлюсь очередному тусклому сезону без трофеев в районе 5-6 места.
Тоттенхэм завелся только с выходом Кулусевски и Доэрти. Эти двое как раз по участвовали в голевой атаке. Кажется в этом сезоне Тоттенхэм провалил экзамен на выход в зону ЛЧ. Поражение от МЮ, Ньюкасла, а теперь от Ливерпуля ставит крест на амбициях.
Не удивлюсь очередному тусклому сезону без трофеев в районе 5-6 места.
Когда ТТХ мячик быстро двигает и передаёт низом, то пасуют многие, в том числе и Ливерпуль. Ванька Перишич мог забивать (снаряд угодил в перекладину)..., ну а ответный гол "шпор" с правого фланга через многоходовку - просто на загляденье.
Ливер с победой. Салаху с Нуньесом - матч однозначно в зачёт.
Когда ТТХ мячик быстро двигает и передаёт низом, то пасуют многие, в том числе и Ливерпуль. Ванька Перишич мог забивать (снаряд угодил в перекладину)..., ну а ответный гол "шпор" с правого фланга через многоходовку - просто на загляденье.
Ливер с победой. Салаху с Нуньесом - матч однозначно в зачёт.