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УЕФА утвердит процедуру жеребьёвки Евро-2024

сегодня, 14:06

Исполнительный комитет УЕФА на предстоящем заседании утвердит процедуру жеребьевки Евро-2024, который состоится в Германии. Мероприятие с участием руководства европейского футбола пройдет во вторник в историческом арсенальном здании в хорватском городе Хвар. Вопрос об участии в процедуре жеребьевки сборной России на данный момент остается открытым.

Жеребьевка группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года состоится в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Источник: tass.ru
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