УЕФА утвердит процедуру жеребьёвки Евро-2024

1663672018

сегодня, 14:06

Исполнительный комитет УЕФА на предстоящем заседании утвердит процедуру жеребьевки Евро-2024, который состоится в Германии. Мероприятие с участием руководства европейского футбола пройдет во вторник в историческом арсенальном здании в хорватском городе Хвар. Вопрос об участии в процедуре жеребьевки сборной России на данный момент остается открытым.

Жеребьевка группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года состоится в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.