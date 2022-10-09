Весёлая жеребьёвка Евро-2024. Англия и Италия сыграют в одной группе

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вчера, 14:46

Достойных команд больше, чем путевок.

Евро-2024 пройдет в Германии, а жеребьевку провели с помощью Клинсманна, Дзамбротты и Альбертини. Знаменитые футболисты при помощи компьютера распределили команды по группам, а о главном огорчении для российских болельщиков стало известно загодя – команда Карпина в отборе не сыграет.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Не повезло Кварацхелии, сыграет против испанцев и Холанда. Шотландию тоже не списывайте, команда стала мощнее. Дело не только в Робертсоне и опыте игроков в английских лигах. «Рейнджерс» и «Селтик» в группах Лиги чемпионов, а это опыт, невзирая на поражения. Луис Энрике фаворит, а дальше ставим не на Грузию, а Норвегию. Холанду, Эдегору и компании пора на крупный турнир для сборных.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Классная группа, где не повезло ирландцам. Первые два места и прямые путевки заберут голландцы и французы. Два матча между командами с такими составами и историей вызовут интерес. В новом году ждем других тренеров. Ван Гал может уйти по состоянию здоровья после ЧМ -2022 – у Луи серьезное заболевание, пускай и ремиссия, а Дешама с радостью заменит Зидан. Будут сюрпризы.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа смерти. Италия, Англия, Украина и Северная Македония – участники Евро-2020. У Манчини есть зуб на македонцев, выбили итальянцев по пути в Катар. Украинцы играли против балканцев и британцев. И не прошли в элитный дивизион Лиги Наций, хотя состав молодой. Если придет Сергей Ребров, то могут прибавить с Луниным, Зинченко, Цыганковым и Забарным. Про Италию и Англию ничего не сказать – фавориты, хотя соперники достались сложные.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Шанс для Байрамяна и компании? Армения не всегда стабильная, но Сперцян может их усилить. Валлийцы и турки классные, Хорватия – однозначный фаворит группы, невзирая на старение лидеров. Но и талантов у «шашечных» много, уверенности в себе – еще больше. И точно в этой группе будет невероятно интересная борьба за второе место, поскольку статус Хорватии не мешает туркам верить, что они не хуже валлийцев и армян.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Острова – фавориты, а Молдова займет второе место. А если проснуться, то Левандовски будет первым, но у чехов тоже есть крепкий центральный форвард. Шик не так хорош, но моложе. Повезло полякам, нет соперника, против которого нельзя сыграть с позиции силы, особенно когда у тебя на поле Зелински из «Наполи» или Милик из «Ювентуса». Если чехи не ошарашат в матчах против Албании, то даже борьбы за второе место не будет. Легкая группа для бумажных фаворитов.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Шведам достаточно обыграть австрийцев, хотя пока тяжело сказать, кто здесь круче. А Бельгия – фаворит, даже если отцепят еще парочку ветеранов после ЧМ -2022. Но вот кто следующий? Азербайджанцы будут упрямыми минимум в родных стенах, но вряд ли вытеснят европейцев. Так что Альба против Исака – главный бой в этой пятерке. Обе сборные верят в успех, считают, что жребий был к ним добр.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Классная группа, где у всех шанс на очки. По составу сербы и венгры намного лучше остальных. Отсутствие традиционных фаворитов упрощает им путь на крупный турнир. Венгров видели в Лиге Наций, а Сербия сыграет на чемпионате мира в Катаре. Рядом с ветеранами есть интересные футболисты, вроде Собослаи. Доминик на неделе успешно сыграл против «Селтика» в Лиге чемпионов. И хотя в Лейпциге настаивают, что у молодого человека сложный характер, талант у него тоже непростой.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Финны, словаки, казахи и северные ирландцы мечтают о второй строчке. Для Казахстана это был бы исторический прорыв. Словенцы сбавили. Северные ирландцы уже удивляли футбольный мир, могут еще раз. Равная группа, если вычленить фаворита. Дания хороша в Копенгагене, как знаете после матча против сборной России и полуфинала Евро. А поскольку на подходе новые таланты, крошечная страна должна ехать в Германию. Кто будет вторым — непонятно.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Снова надежды для всех, кто не Швейцария. Из группы сборная мира, детей приезжих, должна выходить без приключений. Зоммеру даже не надо будет показывать, почему его можно назвать одним из главных вратарей мира прямо сейчас, пока у Куртуа радикулит, у Нойера – оборона «Баварии», а бразильцы из АПЛ не решили, кто из них круче накануне чемпионата в Катаре. Но вот второе место может достаться хоть Косово, хоть Румынии, хоть Израилю. Классная будет драка, румынам пора подсуетиться.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

Боснийцы против португальцев, где-то такое уже видели? Возможно, Роналду будет летать в столицы названых чуть выше стран из США . С Далотом, Канселу, Бруну, Бернарду и Леау из группы точно выйдет. Остальные мечтают о большом прорыве. Даже Люксембург не стоит недооценивать, ведь боснийцы не такие мощные, как им хотелось бы. Джеко и Пьянич за всех не сыграют, а у Исландии новое поколение не такое четкое, как предыдущее.

Выбирайте самые интересные группы

Во всех минимум один фаворит, но только в четырех компаниях из десяти можно легко назвать сразу две команды, которые вроде как должны своим болельщикам отбор без приключений. Понятно, кому не повезло – ирландцам, украинцам и северным македонцам. Из их групп практически нереально выбраться, настолько хороши фавориты. Но это лишь десять путевок, а на кону 24 пропуска на турнир в Германии. Дальше пойдут команды, занявшие первые и вторые места, а затем вспоминаем о Лиге Наций.

Германия получила прямую путевку, а еще три места достанутся представителям дивизионов Лиги Наций. Например, для Казахстана и Грузии это запасной шанс. Кварцхелия на Евро-2024 – мечта Хвичи. Правда, плей-офф будет сложным, загадывать рано. Одно понятно – следующий год может подарить много классных матчей сборных. Робот Холанд против испанцев, Бензема против Депая, а еще повторение финала Евро-2020. Причем Англия в кризисе, а Италия разозлена после пролета мимо чемпионата мира.