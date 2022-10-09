Италия и Англия в одной группе. Итоги жеребьёвки квалификации Евро-2024

1665312592

вчера, 13:49

Состоялась жеребьевка квалификации на Евро-2024.

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Игры квалификации пройдут с марта 2023 года по март 2024-го. Две первые команды каждой группы получат прямые путевки на Евро. Еще три места в финальной части будут разыграны между участниками Лиги Наций 2022/23. Германия как хозяин турнира получила прямую путевку в финальный этап.