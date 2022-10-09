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Италия и Англия в одной группе. Итоги жеребьёвки квалификации Евро-2024

вчера, 13:49

Состоялась жеребьевка квалификации на Евро-2024.

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Игры квалификации пройдут с марта 2023 года по март 2024-го. Две первые команды каждой группы получат прямые путевки на Евро. Еще три места в финальной части будут разыграны между участниками Лиги Наций 2022/23. Германия как хозяин турнира получила прямую путевку в финальный этап.

Сборная России отстранена УЕФА и ФИФА от международных турниров и в жеребьевке не участвовала.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 17:33
Ну а с другой стороны есть они)
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 17:23, ред.
Да ну их, бриттов) Италия forever!
47r77m6ncxwk
47r77m6ncxwk ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 16:40
Разве места в отборочной группе не влияют в какой корзине будут команды при жеребьевке? Быть не в первой корзине = почти гарантированно получить себе топ команду в группе.
shur
shur ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 16:03
...ребятушки, я вас (почти )всех уважаю, без сборной страны, какой бы она не была, вся инфа печальная история...!!!
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:57
как всегда. В прошлый раз играли в Бурсе и в Ереване
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:49
Нидерланды и Франция тоже в одной группе!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:33
Турция 🇹🇷 и Армения 🇦🇲
Как будут играть интересно...и где 😁
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:03
Армяне с турками в одной группе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:02
Снова гадам полякам повезло.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
Для вашей версии тогда надо было не 10 групп создавать, а 18 групп по три команды.
Цирка было бы больше.
Для начала посмотрите сколько команд в УЕФА и сколько будет играть на ЧЕ 2024, а потом уже делайте выводы.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:16
да все это уже поднадоело, не имеет никакого интереса и значения эта тусовка, имитация бурной деятельности уефы, перекладывание из пустого в порожнее...
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:08, ред.
Честно говоря, спортивная составляющая при таком формате хромает.
Объясню почему.

Второе место в группе ничем не отличается от первого.

Если бы, к примеру, сборная занявшая первое место выходила напрямую, а вторая в какой-нибудь плей-офф, или первые места групп имели бы приоритет при жеребьёвке основного турнира, то борьба за первое место в отборе была бы ожесточеннее и шла до последнего тура.

А так уже к середине турнира в большинстве групп определится два фаворита, которым будет не принципиально какое из первых двух мет они займут и последние несколько матчей превратятся в формальность.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:08
Не всем командам можем пожелать удачного отбора...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:04
Какие же неравнозначные группы получились.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 14:03
Украина уже выходила из сложных групп, так что удачи им!
Crooclin
Crooclin
вчера в 13:57
Исправьте Турию на Турцию
Zak11
Zak11
вчера в 13:57
Ну сейчас возмущения Украины пойдут. Из такой группы выйти невозможно)
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