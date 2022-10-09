Италия и Англия в одной группе. Итоги жеребьёвки квалификации Евро-2024

Состоялась жеребьевка квалификации на Евро-2024.
Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Игры квалификации пройдут с марта 2023 года по март 2024-го. Две первые команды каждой группы получат прямые путевки на Евро. Еще три места в финальной части будут разыграны между участниками Лиги Наций 2022/23. Германия как хозяин турнира получила прямую путевку в финальный этап.
Сборная России отстранена УЕФА и ФИФА от международных турниров и в жеребьевке не участвовала.
Объясню почему.
Второе место в группе ничем не отличается от первого.
Если бы, к примеру, сборная занявшая первое место выходила напрямую, а вторая в какой-нибудь плей-офф, или первые места групп имели бы приоритет при жеребьёвке основного турнира, то борьба за первое место в отборе была бы ожесточеннее и шла до последнего тура.
А так уже к середине турнира в большинстве групп определится два фаворита, которым будет не принципиально какое из первых двух мет они займут и последние несколько матчей превратятся в формальность.
Объясню почему.
Второе место в группе ничем не отличается от первого.
Если бы, к примеру, сборная занявшая первое место выходила напрямую, а вторая в какой-нибудь плей-офф, или первые места групп имели бы приоритет при жеребьёвке основного турнира, то борьба за первое место в отборе была бы ожесточеннее и шла до последнего тура.
А так уже к середине турнира в большинстве групп определится два фаворита, которым будет не принципиально какое из первых двух мет они займут и последние несколько матчей превратятся в формальность.