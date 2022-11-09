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Сборная России по мини-футболу провела 2 товарищеских матча с Таджикистаном

вчера, 11:15

Сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча в Душанбе против сборной Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В первой игре подопечные Константина Маевского уступили сопернику со счётом 7:10, во второй одержали победу – 6:2. Лучшим бомбардиром нашей команды стал Янар Асадов (5 мячей).

Сборная России по мини-футболу провела 2 товарищеских матча с Таджикистаном

Сборная России по мини-футболу провела 2 товарищеских матча с Таджикистаном

17 ноября в Таджикистане против местной команды также сыграет сборная России по футболу.

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Источник: Твиттер РФС
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протон
протон
вчера в 11:56
Таджики понравились. Боролись на максимуме. Вратарь вообще выше всяких похвал. Зрители, полный зал, болели, поддерживали.
Сегодня выиграли 6:2!!!Реванш. И по сумме двух товарняков 13:12!!! Всё таки полностью обновленная сборная.
drug01
drug01
вчера в 11:44
Результаты нормальные, играть можно
Elliada
Elliada
вчера в 11:31
Уровень университета и школы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:17
Мини футбол у нас на хорошем уровне,за них не стыдно!
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