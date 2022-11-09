Сборная России по мини-футболу провела 2 товарищеских матча с Таджикистаном

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вчера, 11:15

Сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча в Душанбе против сборной Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

В первой игре подопечные Константина Маевского уступили сопернику со счётом 7:10, во второй одержали победу – 6:2. Лучшим бомбардиром нашей команды стал Янар Асадов (5 мячей).

17 ноября в Таджикистане против местной команды также сыграет сборная России по футболу.