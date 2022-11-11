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Кечинов: «Уверен, „Спартак“ должен победить „Локомотив“»

вчера, 22:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Матч точно будет непростым, потому что «Локомотиву» деваться некуда — команда в тяжелой ситуации, так что настрой у них будет сумасшедший. Ну а если брать чисто футбольные показатели — состав, игра — то я считаю, что в этом «Спартак» сильнее. Игра качественнее, ее видно, по крайней мере. А у «Локо» с этим проблемы.

Что произошло со «Спартаком» в матче с «Сочи»? Не будет всегда уверенных разгромных побед, бывают и такие матчи. С «Торпедо» добились победы за счет характера, а в Сочи всегда «Спартак» играет очень сложно, я уже об этом говорил. Так и получилось. Но сейчас последняя игра перед паузой, уверен, «Спартак» должен победить.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:19
Должен-не должен...Любит-не любит,плюнет-приголубит.Приглумит.
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