Кечинов: «Уверен, „Спартак“ должен победить „Локомотив“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Матч точно будет непростым, потому что «Локомотиву» деваться некуда — команда в тяжелой ситуации, так что настрой у них будет сумасшедший. Ну а если брать чисто футбольные показатели — состав, игра — то я считаю, что в этом «Спартак» сильнее. Игра качественнее, ее видно, по крайней мере. А у «Локо» с этим проблемы.

Что произошло со «Спартаком» в матче с «Сочи»? Не будет всегда уверенных разгромных побед, бывают и такие матчи. С «Торпедо» добились победы за счет характера, а в Сочи всегда «Спартак» играет очень сложно, я уже об этом говорил. Так и получилось. Но сейчас последняя игра перед паузой, уверен, «Спартак» должен победить.