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Рахимов: «Матч „Локомотива“ и „Спартака“ должен быть огненным»

вчера, 12:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-тренер «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением о матче «красно-зеленых» и «Спартака» в РПЛ.

Это должен быть огненный матч. Шансы «Локомотива»? Такие соперники всегда опасны. Игроки команды сами пытаются выйти из сложившейся ситуации. На самом деле, я пока не вижу там равнодушных. У «Локомотива» нет другого выхода, они должны доказывать, умирать на поле, выходить биться. И матч против «Спартака» — это дополнительный эмоциональный подъем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:27
прогноз сбылся на все 100 !
lotsman
lotsman
вчера в 13:35
Насчёт огненного, не знаю, а вот изобилующего судейскими скандалами, точно.
протон
протон
вчера в 13:28
Убитых не убьешь(Боб Марли)
Локомотив - главное разочарование РПЛ этого сезона!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:10
Лишь бы судеек проинформировали про дельфина Соболя. Прощают его часто...
YVG
YVG
вчера в 13:09
Скорее всего будет наоборот.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:07
Спартак должен выиграть без проблем
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:07, ред.
Судейский корпус не подведи. Лучше огонь, чем цирк с клоунами. Последний тур перед каникулами и кроты вполне могут хлопнуть дверью). Так было.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:07
А может так случится,что игра будет отстойной, будем смотреть!
8rjd49y59jvj
8rjd49y59jvj
вчера в 13:03
И паровоз сгорит в этом огне
Гость
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