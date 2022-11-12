Рахимов: «Матч „Локомотива“ и „Спартака“ должен быть огненным»

Экс-тренер «Локомотива» поделился мнением о матче «красно-зеленых» и «Спартака» в РПЛ .

Это должен быть огненный матч. Шансы «Локомотива»? Такие соперники всегда опасны. Игроки команды сами пытаются выйти из сложившейся ситуации. На самом деле, я пока не вижу там равнодушных. У «Локомотива» нет другого выхода, они должны доказывать, умирать на поле, выходить биться. И матч против «Спартака» — это дополнительный эмоциональный подъем.