«Я не понимаю таких назначений». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал назначение на должность главного тренера «Локомотива».

«Пари НН» берёт Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодёжной сборной России. Кержаков не устроил — приходит никому не известный Галактионов.

Потом «Локомотив» разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН». С точки зрения этики это некрасиво. Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так ещё и опять будет совмещение — это непонятно.