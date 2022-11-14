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«Я не понимаю таких назначений». Мостовой — о Галактионове в «Локомотиве»

вчера, 10:58

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Михаила Галактионова на должность главного тренера «Локомотива».

«Пари НН» берёт Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодёжной сборной России. Кержаков не устроил — приходит никому не известный Галактионов.

Потом «Локомотив» разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН». С точки зрения этики это некрасиво. Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так ещё и опять будет совмещение — это непонятно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:32
Непонятные претензии по этике. руководство так решило и воплотило решение в жизнь. а про этику... почему Мост не вспоминает, что в свое время был на контракте в Спартаке, но все равно уехал за бугор, хотя Романцев был этим недоволен? по моему это более некрасивый поступок, чем переход Галактионова. как минимум, такой же по красоте, если уж вспомнить фразу "это бизнес, ничего личного".
Сп62
Сп62
вчера в 15:19
Следующий раз надо посоветоваться с Сашей. Он подскажет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:53
Но в данном случае он прав !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:52
А что в нашей стране делается цивилизованно и понятно для всех ? Вот и в футболе настали аналогичные времена. В свете происходящего в государстве российском уже ничему не удивляешься.
hehc3f8x5y9h
hehc3f8x5y9h
вчера в 12:37
Невежество во всем! Об этике и морали они не слышали никогда! А совесть и честь там не присутствуют!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:13
На матч тв берут когда голову помоет
112910415
112910415
вчера в 12:06
Слова Александра справедливы в этот раз.
Но поскольку он всегда ругает новых тренеров, слов его никто не заметит !
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:52
Опять Сашка изошел желчью! Опять про него, великого тренеришку, забыли!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:36
Просто Галактионов оказался более сговорчив, остальные много условий ставили.
adekvat
adekvat
вчера в 11:07
Вот беда одного Мостового никуда не берут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:06
Саня про себя забыл сказать, хоть так о себе напомнил
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:06
В руководстве Локомотива сами ни чего не понимают, вот и творят непонятное.
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