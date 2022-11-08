Лунёв рассказал, какое самое дорогое блюдо он заказывал

Вратарь «Байера» рассказал, какое самое дорогое блюдо он заказывал в ресторане.

Однажды, не зная перевода, в мясном ресторане «Нусрет» я заказал золотой стейк. Я даже в меню не смотрел. Он (официант) объяснял что-то, рассказывал. И я такой: «Давай, неси». Потом посмотрел счет и схватился за голову.

Он стоит 10 000 евро? Нет, поменьше. Они же разные бывают. Ну такой, не удивительный был. Самое удивительное — это цена.

Знают ли футболисты зарплаты друг друга? Думаю, приблизительно. Если кто-то обсуждает это, то мы знаем. Лично меня это не интересует. Они эти деньги заслужили.