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Лунёв рассказал, какое самое дорогое блюдо он заказывал

сегодня, 12:51

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал, какое самое дорогое блюдо он заказывал в ресторане.

Однажды, не зная перевода, в мясном ресторане «Нусрет» я заказал золотой стейк. Я даже в меню не смотрел. Он (официант) объяснял что-то, рассказывал. И я такой: «Давай, неси». Потом посмотрел счет и схватился за голову.

Он стоит 10 000 евро? Нет, поменьше. Они же разные бывают. Ну такой, не удивительный был. Самое удивительное — это цена.

Знают ли футболисты зарплаты друг друга? Думаю, приблизительно. Если кто-то обсуждает это, то мы знаем. Лично меня это не интересует. Они эти деньги заслужили.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 16:24, ред.
Спросили-ответил.Не думаю,что он бегает по Германландии и России и рассказывает всем о своей состоятельности и проколе.В принципе,посмеялся над собой...
Я тоже сразу забыл о декларируемых "орднунге" и щепетильности немцев,попав впервые в Берлин,в ресторацию,рекомендуемую всем туристам.КАк увидел,как растерянные официанты мечутся между столами,пытаясь установить владельцев заказов...Потом в автобусе немецкоговорящая жена прочитала чек,который мы второпях оплатили-он оказался не наш,больше всего на 5(слава богу не на 50) евро.А на славном датском острове Борнхольм,в городе Нексе,в воскресенье,когда у них нихрена не работает (от слова вообще!) едва нашли перед обратным паромом в Колобжег старинный ресторан,в котором тоже "славно пообедали" на почти 60 евро(десять лет назад это были приличные деньги). Бутылка пива на двоих,один примитивнейший салат(огурцы ,помидоры,зелень) и две порции отварной трески с молодой варёной картошкой.Усё! Так что...
Союзник противников
Союзник противников ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 16:09
А зачем "из грязей-князьям" десятая машина,третья яхта, пятый дворец и седьмая любовница,каждая из которых моложе предыдущей???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:06
Купил я как-то килечку в томате,
не специально,так-на автомате,
с бутылкой водки и горбушкой съел,
а вот на ценник я не посмотрел.

Какая разница,почём и сколько стоит,
зачем свой разум этим беспокоить?
.........................................................
Успел в больнице я понять одно:
Срок годности истёк уже давно
Константин Белых
Константин Белых ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 15:45
Таким как он и 77 золотом посыпь-съедят и будут гордится что могут себе позволить.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:28
Славный заказ получился...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:27
Ну и зачем так сорить деньгами? Кому он что доказал?
Лучше бы в благотворительный фонд деньги перевел, чем заплатил богатым рестораторам.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:16
Лунев, а ты зачем это рассказал?
Гордишься своей глупостью?
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