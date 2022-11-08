Вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал, какое самое дорогое блюдо он заказывал в ресторане.
Однажды, не зная перевода, в мясном ресторане «Нусрет» я заказал золотой стейк. Я даже в меню не смотрел. Он (официант) объяснял что-то, рассказывал. И я такой: «Давай, неси». Потом посмотрел счет и схватился за голову.
Он стоит 10 000 евро? Нет, поменьше. Они же разные бывают. Ну такой, не удивительный был. Самое удивительное — это цена.
Знают ли футболисты зарплаты друг друга? Думаю, приблизительно. Если кто-то обсуждает это, то мы знаем. Лично меня это не интересует. Они эти деньги заслужили.
Я тоже сразу забыл о декларируемых "орднунге" и щепетильности немцев,попав впервые в Берлин,в ресторацию,рекомендуемую всем туристам.КАк увидел,как растерянные официанты мечутся между столами,пытаясь установить владельцев заказов...Потом в автобусе немецкоговорящая жена прочитала чек,который мы второпях оплатили-он оказался не наш,больше всего на 5(слава богу не на 50) евро.А на славном датском острове Борнхольм,в городе Нексе,в воскресенье,когда у них нихрена не работает (от слова вообще!) едва нашли перед обратным паромом в Колобжег старинный ресторан,в котором тоже "славно пообедали" на почти 60 евро(десять лет назад это были приличные деньги). Бутылка пива на двоих,один примитивнейший салат(огурцы ,помидоры,зелень) и две порции отварной трески с молодой варёной картошкой.Усё! Так что...
Я тоже сразу забыл о декларируемых "орднунге" и щепетильности немцев,попав впервые в Берлин,в ресторацию,рекомендуемую всем туристам.КАк увидел,как растерянные официанты мечутся между столами,пытаясь установить владельцев заказов...Потом в автобусе немецкоговорящая жена прочитала чек,который мы второпях оплатили-он оказался не наш,больше всего на 5(слава богу не на 50) евро.А на славном датском острове Борнхольм,в городе Нексе,в воскресенье,когда у них нихрена не работает (от слова вообще!) едва нашли перед обратным паромом в Колобжег старинный ресторан,в котором тоже "славно пообедали" на почти 60 евро(десять лет назад это были приличные деньги). Бутылка пива на двоих,один примитивнейший салат(огурцы ,помидоры,зелень) и две порции отварной трески с молодой варёной картошкой.Усё! Так что...
не специально,так-на автомате,
с бутылкой водки и горбушкой съел,
а вот на ценник я не посмотрел.
Какая разница,почём и сколько стоит,
зачем свой разум этим беспокоить?
.........................................................
Успел в больнице я понять одно:
Срок годности истёк уже давно
не специально,так-на автомате,
с бутылкой водки и горбушкой съел,
а вот на ценник я не посмотрел.
Какая разница,почём и сколько стоит,
зачем свой разум этим беспокоить?
.........................................................
Успел в больнице я понять одно:
Срок годности истёк уже давно
Лучше бы в благотворительный фонд деньги перевел, чем заплатил богатым рестораторам.
Лучше бы в благотворительный фонд деньги перевел, чем заплатил богатым рестораторам.
Гордишься своей глупостью?
Гордишься своей глупостью?