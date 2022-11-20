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Канчельскис: «На ЧМ-2026 сборную России тоже не допустят»

вчера, 15:05

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отсутствии национальной команды на чемпионате мира.

Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что болельщиков из России этого праздника лишили. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.

Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на ЧМ-2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:08
И на 2030 тоже.
edubokom
edubokom ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:33
Как появился интернет, не имею телевизора. Но и экстремизм тоже не поддерживаю.
bacek15
bacek15 ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:30
Вот сейчас играет Эквадор. Одни чернокожие парни. Как вы думаете, как они там оказались? Это к вопросу кто кем торговал, и кому позорище.
bacek15
bacek15 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:22
Дружить с ними может особо и не надо, но стремиться мирно сосуществовать нужно. Россия должна использовать своё уникальное географическое положение по полной программе. Если что-то не получается на западе - то активизировать сотрудничество на востоке.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:02
Ну да, это Россия виновата, что не хочет дружить с Западом)) Запад ведь такие няшки))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:52
у каждого свое мнение, лично я за Россию!
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:31
и Украину походу тоже
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:29
такие слова все говорят, просто пустословие
pomor45
pomor45 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 19:15
За время существования России кого только не было у власти, а отношение с Западом никогда дружественными назвать было нельзя. Наши классики за последние пять веков всё об этом сказали, а Александр III сделал верный вывод, но нам неймётся - всё дружбы ищем, там где её не может . Не можем понять, что пока от Православия не откажемся и станем такими же, как они, вплоть до нумерации родителей, ЛГБТ и прочей мрази.
YVG
YVG
вчера в 18:53
Странный тип, ему все только обгадить.
lobsterdam
lobsterdam ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:38
Может и года такого не будет, а Земля налетит на небесную ось.а вы о футболе!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:35
Позор вести такие речи, если исходить из принципов равенства всех. Ну а спорт и должен развиваться на таком принципе. Если же следовать другим установкам, то это приводит к нынешней ситуации, когда неугодных кому-то лишают права участвовать в спортивных состязаниях, несмотря на провозглашение принципа «спорт вне политики».
bacek15
bacek15 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:32
При марионеточных режимах, как сейчас, не изменится. Но мало ли что может произойти.)
pomor45
pomor45 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Кто бы у власти в Европе и у нас не был, отношение Запада к России не изменится.
bacek15
bacek15 ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:07
А кто сказал что все плохие? Далеко не все. По большому счету так и вовсе один... или одна... а скорей всего одно.))
edubokom
edubokom ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:03
Ну и кто же виноват? Поделитесь
lotsman
lotsman
вчера в 17:48
Россию всё равно не сломить.
bacek15
bacek15 ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:23
Конечно надо развивать. Главное, чтоб не мешали уроды всякие из вне.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:59
а в чем правда?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:47
А что вам там делать? Возможно, что вы даже не прошли бы отбор.
И ещё, надо иметь мужество говорить о том, почему и из-за кого вас туда не пустили. Но у него не будет такого мужества.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:18
До 2026 года дожить нужно, возможно и чемпионата мира не будет в этом самом 26 году.
ДСА
ДСА
вчера в 16:05
Это самое наиболее очевидное развитие событий.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:03
К этому времени не будет ни одного вненационального спортивного турнира,одни лишь соревнования национальных МЧС...
bacek15
bacek15
вчера в 15:55
Всё будет зависеть от того, кто будет в Европе у власти. К тому же не исключен вариант, что ЧМ26 вообще может не быть.
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:44
Без России никто и не заметит отсутствие ....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:33
"...Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на ЧМ-2026 нас тоже не допустят"

Подспудно всегда в интервью Андрея просматривается желчь, обида...
Загадывать на четыре года вперед? Он уверен кто будет "допускать" к Чемпу 2022? Россия, Запад или Всевышний...?
А пока мы в заначку поставили бутылку армянского (настоящего), сорок капель Йода и расписание игр и трансляций Чемпионата мира по футболу 2022!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:23
Нужно искать причины, а не констатировать факты..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:12
«наше отсутствие никто даже не заметит»

Что правда, то правда...вот отсутсвие итальянцев заметно.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:10
Ну и ладно
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