Канчельскис: «На ЧМ-2026 сборную России тоже не допустят»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отсутствии национальной команды на чемпионате мира.
Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что болельщиков из России этого праздника лишили. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.
Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на ЧМ-2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит.
И ещё, надо иметь мужество говорить о том, почему и из-за кого вас туда не пустили. Но у него не будет такого мужества.
И ещё, надо иметь мужество говорить о том, почему и из-за кого вас туда не пустили. Но у него не будет такого мужества.
Подспудно всегда в интервью Андрея просматривается желчь, обида...
Загадывать на четыре года вперед? Он уверен кто будет "допускать" к Чемпу 2022? Россия, Запад или Всевышний...?
А пока мы в заначку поставили бутылку армянского (настоящего), сорок капель Йода и расписание игр и трансляций Чемпионата мира по футболу 2022!
Подспудно всегда в интервью Андрея просматривается желчь, обида...
Загадывать на четыре года вперед? Он уверен кто будет "допускать" к Чемпу 2022? Россия, Запад или Всевышний...?
А пока мы в заначку поставили бутылку армянского (настоящего), сорок капель Йода и расписание игр и трансляций Чемпионата мира по футболу 2022!
Что правда, то правда...вот отсутсвие итальянцев заметно.
Что правда, то правда...вот отсутсвие итальянцев заметно.