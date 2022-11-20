Канчельскис: «На ЧМ-2026 сборную России тоже не допустят»

Бывший футболист сборной России поделился мнением об отсутствии национальной команды на чемпионате мира.

Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что болельщиков из России этого праздника лишили. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.