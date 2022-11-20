Малафеев: «Аргентина и Бразилия — фавориты ЧМ. Я буду болеть за Сербию»

Бывший вратарь сборной России рассказал, кого считает главным фаворитом чемпионата мира.

Буду ли смотреть ЧМ -2022? Думаю, что какие-то громкие вывески не пропущу и гляну некоторые игры, но чтобы следить ежедневно за турниром и просматривать каждый матч — точно нет. Времени столько нет, да и желания, если честно.

Как и многие российские болельщики, я буду поддерживать сборную Сербии, также буду поглядывать за успехами сборной Бразилии и Аргентины. У этих команд в предстоящем турнире собрались симпатичные составы. В случае Аргентины — это последний чемпионат мира для Месси. Думаю, после успеха на Кубке Америки они смогут пройти максимально высоко. У бразильцев в целом очень крутой состав на всех позициях. Франция, как действующий чемпион мира, явно захочет повторить свой успех. У англичан молодая и амбициозная команда.

Кто главный фаворит мундиаля? Аргентина и Бразилия. Я думаю, это будет их чемпионат — в своих нынешних составах они определенно должны занимать призовые места. Но, конечно, я надеюсь, что этот чемпионат подарит нам свои сенсации.