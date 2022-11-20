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Малафеев: «Аргентина и Бразилия — фавориты ЧМ. Я буду болеть за Сербию»

вчера, 13:03

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, кого считает главным фаворитом чемпионата мира.

Буду ли смотреть ЧМ-2022? Думаю, что какие-то громкие вывески не пропущу и гляну некоторые игры, но чтобы следить ежедневно за турниром и просматривать каждый матч — точно нет. Времени столько нет, да и желания, если честно.

Как и многие российские болельщики, я буду поддерживать сборную Сербии, также буду поглядывать за успехами сборной Бразилии и Аргентины. У этих команд в предстоящем турнире собрались симпатичные составы. В случае Аргентины — это последний чемпионат мира для Месси. Думаю, после успеха на Кубке Америки они смогут пройти максимально высоко. У бразильцев в целом очень крутой состав на всех позициях. Франция, как действующий чемпион мира, явно захочет повторить свой успех. У англичан молодая и амбициозная команда.

Кто главный фаворит мундиаля? Аргентина и Бразилия. Я думаю, это будет их чемпионат — в своих нынешних составах они определенно должны занимать призовые места. Но, конечно, я надеюсь, что этот чемпионат подарит нам свои сенсации.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ мурат казбек (раскрыть)
вчера в 18:49
    мурат казбек
    мурат казбек
    вчера в 18:20
    Буду против болеть за США, Англию и Испанию
    мурат казбек
    мурат казбек
    вчера в 18:16
    Я Казах, буду болеть за Иран, моя жена Иранка
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:12
    Очень даже может быть. Россия болеет за Сербию !
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:38
    Можно ещё за Иран поболеть, особенно в первой игре, но там откровенно шансов мало.
    Гость
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