Месси и Роналду вместе снялись в рекламе чемоданов Louis Vuitton

Аргентинский нападающий Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.
Футболисты прорекламировали чемоданы, сидя за шахматной доской.
Компания сотрудничает с ФИФА с 2010 года.
Аргентинский нападающий Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.
Футболисты прорекламировали чемоданы, сидя за шахматной доской.
Компания сотрудничает с ФИФА с 2010 года.
Реально круто, молодцы. Как бы их не хейтили, они легенды.
Реально круто, молодцы. Как бы их не хейтили, они легенды.
-Не знаю, еще и фигур больше 11
-Не знаю, еще и фигур больше 11
Тут все понятно..
Но зачем это этим двоим? Претензии на лучших футболистов всех времен и народов и рекламируют чемоданы, да еще в шахматы играют.. Хотя уверен даже понятия не имеют как ходит пешка :) Плюс у каждого минимум по миллиарду евро.. Стыдоба..
Тут все понятно..
Но зачем это этим двоим? Претензии на лучших футболистов всех времен и народов и рекламируют чемоданы, да еще в шахматы играют.. Хотя уверен даже понятия не имеют как ходит пешка :) Плюс у каждого минимум по миллиарду евро.. Стыдоба..