Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2022

Месси и Роналду вместе снялись в рекламе чемоданов Louis Vuitton

вчера, 23:46

Аргентинский нападающий Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.

Футболисты прорекламировали чемоданы, сидя за шахматной доской.

Компания сотрудничает с ФИФА с 2010 года.

Месси и Роналду вместе снялись в рекламе чемоданов Louis Vuitton

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Платини не пригласили на ЧМ-2022. Он голосовал за Катар при выборе страны
Сегодня, 00:58
Сборные Аргентины и Уругвая взяли на чемпионат мира по 900 кг мяса
18 ноября
Около 350 россиян работают над подготовкой чемпионата мира в Катаре
17 ноября
Отключение света на стадионе перед игрой Таджикистан — Россия было плановым
17 ноября
В Катаре презентовали Кубок чемпионата мира 2022 года
16 ноября Фото
Месси, Ди Мария и Тальяфико присоединились к сборной Аргентины в Абу-Даби
14 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:18
под конец карьеры они всё же вместе ...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:38
Вот что реклама с людьми делает! Все забыто, лишь бы сняться в рекламе. А чемоданы под деньги уже есть и все хорошо.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:34, ред.
За такой шахматной партией на чемодане, соперникам стоит серьёзно задуматься над такими словам "Чемодан - вокзал..." что их ожидает после поражения на чемпионате мира 🌍. Который скорее всего станет последним в карьере знаменитых футболистов.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:14, ред.
Думают... Роналду : Возьми меня в ПСЖ... Месси : Не, давай лучше в шашки... Роналду : Так это ж шахматы... Месси : Тебе то какая уже разница... А-ха-ха-ха...♟️..
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 00:52
Эпично.’
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:51
Хотя бы не всё так печально как в партии Симеоне с сынулей, да и неучаствующую часть доски Лёня рукой закрывает, продумали всё вообщем, молодцы!
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Как же нечего?)...я вот заметил, что Роналду сидит в полукресле, а Месси на табуретке похоже)...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:46
Мужичкам делить нечего, это болельщики грызутся.
Nazi
Nazi ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:41
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Ну, после того как их пристыдили тут прилюдно, почему бы и нет?
    Nazi
    Nazi ответ Imrebellion (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Браво! Эти два великих мыслителя XXI века искренне нуждались в вашей защите от нападок едкого комментатора :)
    Futurista
    Futurista ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    А вот и мячик)...
    протон
    протон
    сегодня в 00:11
    Ну расстановка на доске такая что организатор сьемки глумится над Кришем, вероятно фанат Лео ибо тут мат в два три хода ))) ферзь пол ударом ладьи и а черный ферзь хорошо стоит под атаку белой королевы.

    Реально круто, молодцы. Как бы их не хейтили, они легенды.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:10
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:10
    А всё таки как символично выглядит - два заслуженных ветерана и чемоданы.....
    протон
    протон
    сегодня в 00:09
    -Брат, где мячик?
    -Не знаю, еще и фигур больше 11
    протон
    протон
    сегодня в 00:08
    Это однозначно претендует на самое залайканое фото в истории
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 00:07, ред.
    комментатор тут думает что эти два взрослых человека не знают как пешка ходит.
    wanyksxry8gu
    wanyksxry8gu
    сегодня в 00:06
    Значит скоро чемоданы собирать.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 23:54
    Черные ходят, шах и мат
    Миша Волк
    Миша Волк
    вчера в 23:53
    Лошадью ходи, век воли не видать...
    Nazi
    Nazi
    вчера в 23:52
    Ну ладно, луи виттон хочет приумножить свой капитал с 200 миллиардов до 300 :)

    Тут все понятно..

    Но зачем это этим двоим? Претензии на лучших футболистов всех времен и народов и рекламируют чемоданы, да еще в шахматы играют.. Хотя уверен даже понятия не имеют как ходит пешка :) Плюс у каждого минимум по миллиарду евро.. Стыдоба..
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     