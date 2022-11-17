Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2022

Около 350 россиян работают над подготовкой чемпионата мира в Катаре

вчера, 22:58

Генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ‑2018 Алексей Сорокин рассказал, что россияне работают над подготовкой чемпионата мира в Катаре.

Сколько россиян из оргкомитета работает в Катаре? Общее число россиян — около 350, и более 60% из них — бывшие сотрудники оргкомитета «Россия‑2018». Остальные — сотрудники смежных организаций, так или иначе задействованных в подготовке к чемпионату мира в России. Откуда я знаю о количестве? Тут все просто — мы все состоим в одной группе в мессенджере (улыбается).

350 человек — капля в море? Нет, существенная доля. Естественно, россияне не единственные экспаты. Есть люди из Греции, Англии, Австралии, Испании и Латинской Америки, других стран. Коллектив в двух организациях достаточно интернациональный, каждый привносит что‑то свое. Важнейшую роль играют катарцы, они же занимают ключевые посты, осуществляют общее руководство.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Отключение света на стадионе перед игрой Таджикистан — Россия было плановым
Вчера, 17:40
В Катаре презентовали Кубок чемпионата мира 2022 года
16 ноября Фото
Месси, Ди Мария и Тальяфико присоединились к сборной Аргентины в Абу-Даби
14 ноября
Бензема привёз «Золотой мяч» в «Лион»
11 ноября Фото
Матч за Трофей чемпионов Аргентины был завершён досрочно из-за удалений
07 ноября
Пике не собирался завершать карьеру посреди сезона
04 ноября
Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 00:14
Счастливые люди!
Futurista
Futurista
вчера в 23:03, ред.
Вот такие новости не стоит рядом ставить)...обстановка в мире и так напряжённая...

https://m.soccer.ru/news/1335952/katar-ekvador
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Но хоть в этом качестве Россия принимает участие в ЧМ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 