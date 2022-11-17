Около 350 россиян работают над подготовкой чемпионата мира в Катаре

Генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ ‑2018 рассказал, что россияне работают над подготовкой чемпионата мира в Катаре.

Сколько россиян из оргкомитета работает в Катаре? Общее число россиян — около 350, и более 60% из них — бывшие сотрудники оргкомитета «Россия‑2018». Остальные — сотрудники смежных организаций, так или иначе задействованных в подготовке к чемпионату мира в России. Откуда я знаю о количестве? Тут все просто — мы все состоим в одной группе в мессенджере (улыбается).

350 человек — капля в море? Нет, существенная доля. Естественно, россияне не единственные экспаты. Есть люди из Греции, Англии, Австралии, Испании и Латинской Америки, других стран. Коллектив в двух организациях достаточно интернациональный, каждый привносит что‑то свое. Важнейшую роль играют катарцы, они же занимают ключевые посты, осуществляют общее руководство.