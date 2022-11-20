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Канчельскис: «Результат от сборной стоит требовать в отборочных матчах»

вчера, 23:59
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о товарищеском матче между Узбекистаном и Россией (0:0).

Сейчас Карпин ищет и проверяет молодых ребят. Когда будем играть отборочные матчи, тогда и стоит требовать результат. А сейчас начинают кричать: «Аля-улю, нужно побеждать 7:0 или 8:0». Вот выиграли бы у Узбекистана со счётом 5:0, и что? На ЧМ бы вышли? Сейчас такое время, когда мы проверяем молодых футболистов. Как будто от результата этого зависело — выйдем на чемпионат мира или нет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:12
Как сказал мне в синагоге ребе :Смирись и ничего от них не требуй...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:15
Уже видно, что с атакой проблемы нерешаемые
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
На поле надо выходить только для того что бы побеждать, тем более, что соперники не самые грозные. А нулейки можно и между собой в Новогорске гонять.
протон
протон
сегодня в 01:14
Давайте теперь со всеми командами из второй сотни вничью играть. Лучше 0:0.
Какой смысл выигрывать? Ведь мы играем не за страну, не для зрителей и даже не для собственного престижа. Ведь ответственности никакой и желания играть нет от слова совсем.
Может вообще расформировать сборную?
протон
протон
сегодня в 01:09
Да Уж! Это какое то недоразумение. Невозможно себе даже представить, что бы мог противопоставить ФК «Пахтакор» во времена Чемпионата СССР — Сборной, составленной из клубов РСФСР: «Спартак», «ЦСКА», «Динамо М» и «Зенит» скажем в 80-х, когда Пахтакор отлично играл в Высшей лиге. Да они бы центр поля за всю игру бы не перешли. До чего докатился у нас футбол! Футболистов, даже среднего уровня нет ни даже 1/2. Что бы мы делали в Катере? Такой состав сборной РФ, что я вчера видел и Катару разгромить, проблем бы не возникло.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:15, ред.
Что то мне подсказывает, что молодые ребята, которых Карпин проверяет, уже на пенсию уйдут когда будем играть куда-нибудь отборочные матчи...
протон
протон
сегодня в 00:05
Ну вышли бы на ЧМ, и что? ЧМ бы выиграли?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:04
Придумал для Карпина отмазку!
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