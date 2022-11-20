Талалаев: «Эквадор играл очень расслабленно, уверенно»

Главный тренер московского «Торпедо» прокомментировал матч открытия чемпионата мира в Катаре.

У меня есть ощущение праздника. Вспоминается, как было в Москве во время ЧМ . История переписывается — первый гол на чемпионате мира забит с пенальти. Эквадорец Кайседо — молодая звезда, неплохо смотрится.

Тяжело судить, как играет команда, потому что Катар не поставил никаких задач перед ними. Легко начался матч, вратарь нервничал. Пенальти — тоже спорный момент. Эквадор играл очень расслабленно, уверенно. Катар — команда организованная, компактно играют, но уровень мастерства…