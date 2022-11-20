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Талалаев: «Эквадор играл очень расслабленно, уверенно»

вчера, 22:02
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал матч открытия чемпионата мира в Катаре.

У меня есть ощущение праздника. Вспоминается, как было в Москве во время ЧМ. История переписывается — первый гол на чемпионате мира забит с пенальти. Эквадорец Кайседо — молодая звезда, неплохо смотрится.

Тяжело судить, как играет команда, потому что Катар не поставил никаких задач перед ними. Легко начался матч, вратарь нервничал. Пенальти — тоже спорный момент. Эквадор играл очень расслабленно, уверенно. Катар — команда организованная, компактно играют, но уровень мастерства…

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:20
Не по теме. Во время матча почему-то подумал, как использовать эти стадионы после окончания ЧМ. Ответа не нашёл. По-моему, в Греции стадионы после ЧЕ постепенно пришли в негодность и запустение. В Катаре, думаю, занесёт их песком.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:51
Катар просто напросто поплыл .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:46
Выиграли потому что сопротивления от Катара небыло!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:27
А что делать, если соперник позволяет так играть? Правильно сделали. Результат есть? Можно и доигрывать спокойно, не получая травмы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:16
Эквадор понравился, они приподнесут ещё сюрприз
Dinamo
Dinamo ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:42
Особенно уходами со стадиона. Нефутбольная страна, и праздник им этот не нужен. Только народ зря положили.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:41
А увиденное вообще нужно как-то оценивать? Разве что предположить,что ждёт главный футбольный турнир,если продавят-таки увеличение числа сборных.До 64,кажется? Лучше до ста тогда...
adekvat
adekvat
вчера в 22:24
Катар команда уровня нынешней сборной России, Таджикистана, Узбекистана им надо играть свой чемпионат. И не портить атмосферу праздника и красивой игры.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:16
Эквадор на удивление выиграл очень легко! А Катар просто перегорел!
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