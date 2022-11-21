Галактионов: «Баринов — человек, который двигает команду вперёд»

Главный тренер «Локомотива» высказался об игроке «красно-зеленых» .

Это капитан команды. Это тот игрок, который является лидером. Он оплот и оборона нашего клуба. Человек, который двигает команду вперёд. То же касается Миранчука и Карпукаса, это наши лидеры и игроки национальной сборной. Ждём их возвращения к ближайшей кубковой игре с «Краснодаром».

Как планирую использовать Баринова — в защите или в опорной зоне? Очень хорошо, что есть универсализм, что он может закрыть сразу несколько позиций. Приоритетной, конечно же, является его родная — опорная зона, где он может проявлять свои лучшие качества, и лидерские, и с точки зрения футбольной составляющей. Дальше уже будем смотреть в зависимости от характера игры, от характера соперника, от своей игровой стилистики и стратегии. Футболист должен выступать на той позиции, где он приносит максимальную пользу.