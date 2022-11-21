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Галактионов: «Баринов — человек, который двигает команду вперёд»

вчера, 17:23

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игроке «красно-зеленых» Дмитрии Баринове.

Это капитан команды. Это тот игрок, который является лидером. Он оплот и оборона нашего клуба. Человек, который двигает команду вперёд. То же касается Миранчука и Карпукаса, это наши лидеры и игроки национальной сборной. Ждём их возвращения к ближайшей кубковой игре с «Краснодаром».

Как планирую использовать Баринова — в защите или в опорной зоне? Очень хорошо, что есть универсализм, что он может закрыть сразу несколько позиций. Приоритетной, конечно же, является его родная — опорная зона, где он может проявлять свои лучшие качества, и лидерские, и с точки зрения футбольной составляющей. Дальше уже будем смотреть в зависимости от характера игры, от характера соперника, от своей игровой стилистики и стратегии. Футболист должен выступать на той позиции, где он приносит максимальную пользу.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Где находится "перед" у локомотива, представить можно - там, где сидят машинисты. А вот где "зад", я сам затрудняюсь сказать. Наверное, где сцепка с первым вагоном.
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 21:57
Баринов был бы хорош , не будучи симулянтом и провокатором...
Сп62
Сп62
вчера в 19:34
Чтобы Дмитрия использовать в опорной зоне, нужно срочно искать ЦЗ и усиливать оборону.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:28
Галактионов прав. Баринов был абсолютно лучшим и в клубе, и в сборной. Полная самоотдача в игре. Только к нему у меня нет никаких претензий.
протон
протон
вчера в 18:33
В какой перёд? На 14 место? Хорошо двигает!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:11
Баринов в Локо косячит не меньше других. Да и где перед , где зад у локомотива непонятно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:46
Отрадно такое слышать от тренера фк " ЛОКОМОТИВ "
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:40
Что то плохо он двигает вперёд, паровоз буксует на месте.
ДСА
ДСА
вчера в 17:32
Но если у него не прет, то можно сливать воду.
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