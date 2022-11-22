Оздоев: «В Турции с судьями много не поговоришь»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев поделился мнением о судействе в Турции.
С судьями здесь много не поговоришь. У них другое судейство. Поиграв в Турции, я могу сказать, что в России не самое худшее судейство.
Полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев поделился мнением о судействе в Турции.
С судьями здесь много не поговоришь. У них другое судейство. Поиграв в Турции, я могу сказать, что в России не самое худшее судейство.
С октября месяца вместо футболок и худи, футбольная атрибутика, было объявлено в теге.
С октября месяца вместо футболок и худи, футбольная атрибутика, было объявлено в теге.