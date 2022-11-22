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Оздоев: «В Турции с судьями много не поговоришь»

вчера, 11:35

Полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев поделился мнением о судействе в Турции.

С судьями здесь много не поговоришь. У них другое судейство. Поиграв в Турции, я могу сказать, что в России не самое худшее судейство.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
lotsman
lotsman
вчера в 12:35
Это только в России с судьями можно ругаться.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:03
У них в Турции, наверное, язык другой - вот и не поговоришь нормально...
alexgurzan
alexgurzan ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 11:49
Не вводите остальных в заблуждение.
С октября месяца вместо футболок и худи, футбольная атрибутика, было объявлено в теге.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:45
Да просто некоторые получают кружки вместо футболок, не хотел бы 2 месяца ждать, потом вместо 2 худи получить 2 кружки, вот в чем дело. Спасибо, молодцы!
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