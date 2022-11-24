Песьяков: «Мы бы штук восемь аргентинцам накидали. Шучу»

Голкипер сборной России порассуждал о теоретических шансах сборной России на ЧМ , если бы команда туда попала.

На месте Польши сборная России могла бы выйти из группы? Легко вообще. Мы Саудовскую Аравию обыгрывали 5:0, а она победила Аргентину. Если говорить так, как в детстве шутили, наверное, штук восемь аргентинцам накидали бы. Шучу, конечно. Очень тяжело загадывать. Смотря, в каком состоянии мы подошли бы. Здесь очень много мелочей. Но, зная наш тренерский штаб, какую подготовку мы проходим, думаю, шансы были бы велики.