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Песьяков: «Мы бы штук восемь аргентинцам накидали. Шучу»

вчера, 16:06
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Голкипер сборной России Сергей Песьяков порассуждал о теоретических шансах сборной России на ЧМ, если бы команда туда попала.

На месте Польши сборная России могла бы выйти из группы? Легко вообще. Мы Саудовскую Аравию обыгрывали 5:0, а она победила Аргентину. Если говорить так, как в детстве шутили, наверное, штук восемь аргентинцам накидали бы. Шучу, конечно. Очень тяжело загадывать. Смотря, в каком состоянии мы подошли бы. Здесь очень много мелочей. Но, зная наш тренерский штаб, какую подготовку мы проходим, думаю, шансы были бы велики.

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Все комментарии
Сергей Лемской
Сергей Лемской
вчера в 19:10
Дурачок, хи-хи на костях...
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:31
Плакать нужно а не смеяться. Шутки пзд
shur
shur
вчера в 17:07
...смех сквозь слёзы, шутник Сережка...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
Очень грустная шутка!
Гость
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